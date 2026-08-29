Διμερή συνάντηση θα έχουν την 1η Σεπτεμβρίου 2026 στο Μπισκέκ ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με δηλώσεις του συμβούλου του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, το τετ α τετ θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, με την ατζέντα να εστιάζει στις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας, την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, και την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων.

Η ατζέντα των συνομιλιών Πούτιν – Ερντογάν

Όπως σημείωσε ο Γιούρι Ουσάκοφ, η συνάντηση των δύο ηγετών περιλαμβάνει ευρύ φάσμα θεμάτων, με την προσοχή να στρέφεται στις περιφερειακές κρίσεις και τις διμερείς οικονομικές ισορροπίες.

Ουκρανία και Μαύρη Θάλασσα: Η κατάσταση στο ουκρανικό μέτωπο και η ασφάλεια των ναυσιπλοϊκών διαδρόμων στη Μαύρη Θάλασσα αποτελούν τα πρωτεύοντα ζητήματα της συζήτησης, με την Άγκυρα να επιδιώκει διατήρηση του διαμεσολαβητικού της ρόλου.

Η κατάσταση στο ουκρανικό μέτωπο και η ασφάλεια των ναυσιπλοϊκών διαδρόμων στη Μαύρη Θάλασσα αποτελούν τα πρωτεύοντα ζητήματα της συζήτησης, με την Άγκυρα να επιδιώκει διατήρηση του διαμεσολαβητικού της ρόλου. Εμπορική και οικονομική συνεργασία: Οι δύο ηγέτες θα εξετάσουν τρόπους για την περαιτέρω διεύρυνση της διμερούς εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, παρά τις διεθνείς πιέσεις και τις κυρώσεις.

Μαραθώνιος 9 διμερών συναντήσεων για τον Πούτιν στο Μπισκέκ

Η παρουσία του Ρώσου Προέδρου στη Σύνοδο Κορυφής του SCO συνοδεύεται από ένα πυκνό διπλωματικό πρόγραμμα, καθώς ο κ. Ουσάκοφ γνωστοποίησε ότι έχουν προγραμματιστεί εννέα διμερείς συναντήσεις με παγκόσμιους ηγέτες.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα επαφών του Βλαντίμιρ Πούτιν διαμορφώνεται ως εξής:

31 Αυγούστου: Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ .

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κίνας, . 1 Σεπτεμβρίου: Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν , καθώς και με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν .

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ιράν, , καθώς και με τον Τούρκο Πρόεδρο . Παράλληλες επαφές: Συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, τον Πρόεδρο του Καζακστάν Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγιεφ, τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, καθώς και με τους ηγέτες του Κιργιστάν, του Τατζικιστάν και της Μογγολίας.

Όπως υπογράμμισε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, οι μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις προσφέρουν τη δυνατότητα για ουσιαστικές, απευθείας συνομιλίες μεταξύ των ηγετών, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις ανακατατάξεις στο παγκόσμιο γεωπολιτικό στερέωμα.