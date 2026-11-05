Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε στο Κρεμλίνο με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν Μοχσέν Ρεζαΐ, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Ρώσου προέδρου.

Στη ρωσική αντιπροσωπεία που συμμετείχε στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ, και ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, Ιγκόρ Κοστιούκοφ, σύμφωνα με εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο.

Ιρανικά κρατικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Ρεζαΐ μετέφερε μήνυμα προς τον Πούτιν από τον ανώτατο θρησκευτική ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοζτάμπα Χαμενεΐ, χωρίς ωστόσο τα ΜΜΕ να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του μηνύματος.