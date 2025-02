Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, που βρίσκεται στο Ριάντ, συζήτησαν τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις και τις προσπάθειες για την επίτευξη ασφάλειας και σταθερότητας, μετέδωσε το σαουδαραβικό, επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο SPA.

Saudi Arabian Crown Prince Mohammed bin Salman received U.S. Secretary of State Marco Rubio in Riyadh, Saudi media reported on Monday (February 17), in the first visit by the U.S. official in his new position.

Rubio is in Saudi Arabia for talks with pic.twitter.com/ZfXvfVoLEC

