Συναντήθηκε σήμερα στο Κάιρο, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, Σίσι με τον στρατάρχη της Λιβύης, Χαφτάρ προκειμένου να συζητήσουν το θέμα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι ο Χαφτάρ ελέγχει την Ανατολική Λιβύη, με αντικείμενο, εκτός των άλλων και την οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ Λιβύης και Αιγύπτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος Σίσι δήλωσε ότι στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες ομαλοποίησης της κατάστασης στη Λιβύη και στη διεξαγωγή ταυτόχρονα βουλευτικών και προεδρικών εκλογών.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου ζήτησε την άμεση αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων από τη Λιβύη.

Ο Χαφτάρ και ο Σίσι, μιλώντας για την οριοθέτηση των κοινών θαλάσσιων συνόρων μεταξύ των δύο χωρών, συμφώνησαν ότι έχει σημασία η συνέχιση της συνεργασίας τους, καθώς εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο κρατών χωρίς να προκαλείται καμία βλάβη, σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Αυτή η εξέλιξη έχει μεγάλη σημασία, αφού ο στρατάρχης Χαφτάρ ελέγχει τις θαλάσσιες περιοχές της Λιβύης στο ανατολικό μέρος της χώρας.

Ωστόσο, εκεί τυπικά ο έλεγχος ανήκει στην προσωρινή και διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης.

Η σημασία για την Ελλάδα

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις που είχαν προκληθεί στη Τρίπολη από τον Αίγυπτο με τη μονομερή οριοθέτηση ΑΟΖ των παρακειμένων ακτών της με την Λιβύη, η οποία, εκτός των άλλων, αγνοούσε την προβολή του τουρκολιβυκού Μνημονίου.

Μετά τη δημοσίευση του ελληνικού χάρτη του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, υπήρξαν αντιδράσεις τόσο από την Αίγυπτο όσο και από την Τρίπολη αλλά και από την Ανατολική Λιβύη.

Μετά την αντίδραση της Αιγύπτου, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ κα. Ζωχιού δεν είχε ανεβάσει τους τόνους και δήλωσε ότι πρόκειται για αναμενόμενη αντίδραση γειτονικού κράτους, μέσω συνήθους διπλωματικής αλληλογραφίας, με το οποίο εκκρεμεί οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, όπως είναι η Αίγυπτος. Αυτό, άλλωστε, αναφέρεται ρητά στον χάρτη, ότι δηλαδή στα τμήματα στα οποία δεν έχει υπάρξει διμερής οριοθέτηση, αναφέρονται τα δυνητικά όρια σύμφωνα με τη «μέση γραμμή».

Στις επαφές που υπήρξαν με τη Λιβύη, την Τρίπολη και τη Βεγγάζη είχε τονισθεί η βούληση για έναρξη διαπραγματεύσεων για την οριοθέτηση της ΑΟΖ ή για παραπομπή της διαφοράς στη Χάγη.

Έχει σημασία αν οι δύο πλευρές συμφωνήσουν για επέκταση των διαπραγματεύσεων και με την Ελλάδα, ώστε να οριστεί και το τριεθνές σημείο της οριοθέτησης μεταξύ Λιβύης, Αιγύπτου και Ελλάδας.

Μεγάλες είναι οι προσπάθειες που καταβάλλει η Αθήνα για να αποτραπεί η δρομολόγηση της κύρωσης του τουρκολιβυκού Μνημονίου και στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκε και η επίσκεψη του προέδρου της Βουλής Ακίλα Σάλεχ την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα, όπου συναντήθηκε με τον ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη και τον πρόεδρο της Βουλής Ν. Κακλαμάνη.