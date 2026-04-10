Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, πραγματοποιεί περιοδεία στην περιοχή του Κόλπου μετά την ανακοίνωση εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Στάρμερ συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχγιάν, και εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τον λαό των ΗΑΕ μετά τις ιρανικές επιθέσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι ηγέτες συζήτησαν επίσης την ανάγκη πλήρους επαναλειτουργίας του Στενού του Ορμούζ και δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΑΕ.

Ο Στάρμερ επισκέφθηκε επίσης το Κατάρ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία.