Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αμυντικών εξελίξεων βρέθηκε η Λευκωσία, φιλοξενώντας τη συνάντηση της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMC Away Days), στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Στις εργασίες συμμετείχαν οι Στρατιωτικοί Αντιπρόσωποι των κρατών-μελών, εκπρόσωποι οργανισμών και υπηρεσιών της Ένωσης, καθώς και η ηγεσία της Εθνικής Φρουράς.

Κατά τους χαιρετισμούς τους, ο Υπουργός Άμυνας, η ηγεσία του ΓΕΕΦ και ο Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής αναφέρθηκαν στις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις και τις διεθνείς εξελίξεις, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, ανέδειξαν τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, με βασικό στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της κοινής πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας.

Στο περιθώριο της επίσκεψής τους, οι Στρατιωτικοί Αντιπρόσωποι επισκέφθηκαν εγκαταστάσεις της Εθνικής Φρουράς, όπου ενημερώθηκαν για την αποστολή και το έργο της. Επιπλέον, βρέθηκαν στο Παρατηρητήριο της οδού Λήδρας, λαμβάνοντας ενημέρωση για την επικρατούσα πολιτικοστρατιωτική κατάσταση.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με μετάβαση στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο Μακεδονίτισσας, όπου ο Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής, Στρατηγός Seán Clancy, κατέθεσε στεφάνι, αποτίοντας φόρο τιμής στους πεσόντες.