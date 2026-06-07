Η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, επιβεβαιώνεται εκ νέου μέσα από μια συνάντηση με εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Πιο συγκεκριμένα, ο Διοικητής της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, Υποπτέραρχος Omer Tishler, υποδέχθηκε στο Ισραήλ τους ομολόγους του, Διοικητές της Ελληνικής και της Κυπριακής Πολεμικής Αεροπορίας, σε μια σημαντική επίσκεψη εργασίας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της ευρύτερης και συνεχιζόμενης διεθνούς δραστηριότητας που αναπτύσσει το Ισραήλ, αναδεικνύοντας παράλληλα τη διαχρονική συμμαχία και τους ισχυρούς δεσμούς που διατηρεί η χώρα με τις αεροπορικές δυνάμεις των δύο εταίρων της στην περιοχή.

Η συνάντηση αυτή αποτυπώνει με σαφήνεια την κοινή βούληση των τριών πλευρών για την εμβάθυνση των στρατιωτικών τους σχέσεων, την ανταλλαγή πολύτιμης τεχνογνωσίας και τη διεύρυνση των πεδίων που παρουσιάζουν αμοιβαίο ενδιαφέρον στον αμυντικό τομέα.

Στο πλαίσιο των συνομιλιών, οι επικεφαλής των επιτελείων είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια σειρά από εξειδικευμένες συζητήσεις, εστιάζοντας στις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας, στις νέες προοπτικές κοινών δράσεων καθώς και στην περαιτέρω αναβάθμιση της επιχειρησιακής σύμπραξης ανάμεσα στις πολεμικές αεροπορίες των τριών κρατών.