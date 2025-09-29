Η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Τσόε Σον Χούι συναντήθηκε χθες Κυριακή στο Πεκίνο με τον Κινέζο ομόλογό της Γουάνγκ Γι, όπως μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Η Τσόε μετέφερε μήνυμα του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι ακλόνητες και θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών, σύμφωνα με το δημοσίευμα του KCNA.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας είπε στην Τσόε ότι το Πεκίνο και η Πιονγκγιάνγκ θα πρέπει να ενισχύσουν την στρατηγική επικοινωνία τους και να αναπτύξουν τη συνεργασία τους ώστε να διασφαλίσουν την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, αναφέρει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Οι δύο υπουργοί είχαν διεξοδικές συνομιλίες για εσωτερικά και διεθνή ζητήματα, στα οποία διαπιστώθηκε «πλήρης συμφωνία», μετέδωσε το KCNA χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

🇨🇳🇰🇵 Chinese FM Wang Yi held talks with Choe Son Hui, FM of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK), in Beijing. pic.twitter.com/v6TnxGeyXh — Lin Jian 林剑 (@SpoxCHN_LinJian) September 28, 2025

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Κιμ Γιονγκ Ουν επισκέφθηκε το Πεκίνο όπου συναντήθηκε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και – σύμφωνα με το KCNA – τον διαβεβαίωσε πως η Πιονγκγιάνγκ θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει την Κίνα σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας της.

Η συνάντηση των δύο ΥΠΕΞ στο Πεκίνο πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα για να παραστεί στη σύνοδο κορυφής του οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) που αρχίζει την Τετάρτη στην Γκιεονγκτζού. Οι οικοδεσπότες της συνόδου θεωρούν πιθανή την συμμετοχή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει την παρουσία του.