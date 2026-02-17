Στη διεθνή «καρδιά» της αμυντικής τεχνολογίας βρέθηκε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, συμμετέχοντας στο World Defense Show 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Η έκθεση, η οποία συγκεντρώνει κορυφαίες εταιρείες και οργανισμούς από τον χώρο της αμυντικής βιομηχανίας, αποτέλεσε ευκαιρία για άμεση ενημέρωση γύρω από τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τις καινοτόμες λύσεις που διαμορφώνουν το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς περιηγήθηκε στους εκθεσιακούς χώρους, συνομίλησε με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών και ενημερώθηκε για συστήματα και εφαρμογές που ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα και την αποτρεπτική ισχύ.

Στο περιθώριο της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επαφές με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Βασιλείου.

Όπως αναφέρει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, ο Αντιστράτηγος συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Άμυνας για τις Εκτελεστικές Υποθέσεις, Khalid AlBayari, με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, Fayyad Al-Ruwaili, καθώς και με τον Υφυπουργό της Εθνικής Φρουράς, Nasser bin Abdulaziz Al-Daoud.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στις δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσης της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, στοιχεία που θεωρούνται κρίσιμα σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων και ταχέως μεταβαλλόμενων συνθηκών ασφάλειας.

Η παρουσία της Εθνικής Φρουράς σε μια διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας επιβεβαιώνει τη σταθερή στόχευση για εξωστρέφεια, τεχνολογική αναβάθμιση και ενίσχυση στρατηγικών συνεργασιών, σε μια περίοδο όπου η άμυνα και η καινοτομία κινούνται πλέον σε απόλυτα συνδεδεμένη τροχιά.