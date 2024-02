Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της συνάντησης των ΥΠΕΞ των κρατών-μελών της G20.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan and US Secretary of State Antony Blinken hold talks on the sidelines of G-20 meeting in Brazil, discussing bilateral ties, regional issues and ways to ensure full ceasefire in besieged Gaza “as soon as possible” — AA pic.twitter.com/bsuHHfBbGs

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— TRT World (@trtworld) February 21, 2024