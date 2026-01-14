Ο Βραζιλιάνος δισεκατομμυριούχος Ζοέζλι Μπατίστα συναντήθηκε την Παρασκευή με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες και με Αμερικανούς αξιωματούχους πριν και μετά τη συνάντηση που είχε μαζί της, διαβεβαιώνοντάς τους ότι φαίνεται έτοιμη να ανοίξει τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας της σε επενδύσεις, δήλωσε στο Reuters ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες στη Βενεζουέλα

Η εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Fluxus της οικογένειας Μπατίστα, η οποία έχει ενοποιήσει ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία στη Νότια Αμερική από τότε που την απέκτησε το 2023, αξιολογεί επιχειρηματικές ευκαιρίες στη Βενεζουέλα, ανέφερε η πηγή, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ