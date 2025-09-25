Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σάραα, συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με όσα μετέδωσε νωρίς το πρωί της Πέμπτης το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Despite previously being unannounced, U.S. President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump did meet yesterday with Syrian President Ahmed al-Sharaa on the sidelines of the United Nations General Assembly in New York City. pic.twitter.com/czehOJUjdT — OSINTdefender (@sentdefender) September 24, 2025

Το SANA δημοσίευσε φωτογραφία που δείχνει τον Αλ-Σάρα να ανταλλάσσει χειραψία με τον Τραμπ, με τη Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, επίσης παρούσα. Το πρακτορείο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όσα συζήτησαν οι δύο άνδρες.

Αυτή ήταν η δεύτερη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, μετά την προηγούμενη που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ.

Ο Άχμεντ αλ Σάρα, είναι ο πρώτος Σύρος ηγέτης που λαμβάνει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ από το 1967, ανέλαβε τα ηνία της εξουσίας στη Δαμασκό μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ από συμμαχία ισλαμιστών τον περασμένο Δεκέμβριο.