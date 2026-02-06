Σε κλίμα επανεκκίνησης του διαλόγου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην Άγκυρα η συνάντηση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, με την Επίτροπο Διεύρυνσης της ΕΕ, Μάρτα Κος.

Στη συζήτηση κυριάρχησαν το Κυπριακό, η Τελωνειακή Ένωση και η διευκόλυνση θεωρήσεων Σένγκεν, σύμφωνα με κοινή γραπτή δήλωση.

Η Κος χαιρέτισε τη συμμετοχή της Τουρκίας στην ανεπίσημη διαδικασία για το Κυπριακό υπό τον ΟΗΕ και τόνισε τη σημασία πρωτοβουλιών που ενισχύουν την εμπιστοσύνη. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η υποψηφιότητα της Τουρκίας για ένταξη στην ΕΕ, με τις δύο πλευρές να αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία των σχέσεων Άγκυρας – Βρυξελλών για την περιφερειακή σταθερότητα.

Στη συνάντηση επισημάνθηκε η πρόοδος σε κοινούς τομείς, όπως η φιλοξενία προσφύγων υπό προσωρινή προστασία και η διευκόλυνση πολυετών θεωρήσεων Σένγκεν για Τούρκους πολίτες. Ο Φιντάν έθεσε ως προτεραιότητα την επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης, τονίζοντας την ανάγκη προσαρμογής στις νέες γεωπολιτικές και οικονομικές συνθήκες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για καινοτόμα και βιώσιμα έργα, ενώ η Κος υπενθύμισε τη στήριξη της ΕΕ στους σεισμόπληκτους του 2023, με έκτακτη βοήθεια 1 δισ. ευρώ. Ο Φιντάν υπογράμμισε ότι η αλληλεγγύη Τουρκίας – ΕΕ παραμένει κρίσιμη για την ασφάλεια και την ευημερία της περιοχής.