Ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της οποίας συναντήθηκε με τον Ισραηλινό ομόλογό του Israel Katz.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ανταλλάχθηκαν απόψεις επί θεμάτων που αφορούν την κατάσταση ασφάλειας στην Κύπρο και στο Ισραήλ, καθώς και, ευρύτερα, στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Ο κ. Πάλμας επισήμανε ότι, η Κυπριακή Κυβέρνηση στο πλαίσιο της επικείμενης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενότητας και στην προώθηση της στρατηγικής σταθερότητας και της περιφερειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα επιδιωχθεί εμβάθυνση της συνεργασίας με το Ισραήλ, ενθαρρύνοντας τον διάλογο και τη συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, και προωθώντας ταυτόχρονα την περιφερειακή ειρήνη, τη σταθερότητα και τον σεβασμό των διεθνών κανόνων και τους διεθνούς δικαίου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Ισραήλ ο Υπουργός Άμυνας πραγματοποίησε, επίσης, επίσκεψη στο Civil-Military Coordination Center (CMCC), το οποίο λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος συντονισμού μεταξύ στρατιωτικών, ανθρωπιστικών, διεθνών και άλλων φορέων, υποστηρίζοντας την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός και τις προσπάθειες σταθεροποίησης της Γάζας και συναντήθηκε με τον Διοικητή του, Υποστράτηγο Patrick D. Frank.