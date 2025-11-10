Αναστέλλονται οι αμερικανικές κυρώσεις στη Συρία για 180 ημέρες ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, μετά την συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ αλ-Σάραα στο Λευκό Οίκο.

Η αναστολή δεν ισχύει για ορισμένες συναλλαγές που αφορούν τη Ρωσία και το Ιράν.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Σύρου προέδρου στην Ουάσινγκτον από την ανεξαρτησία της Συρίας το 1946.

Η συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε έξι μήνες μετά το πρώτο τετ α τετ τους στη Σαουδική Αραβία, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε σχέδια για άρση των κυρώσεων και λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ έκαναν γνωστό πως ο πρώην διοικητής της Αλ Κάιντα δεν χαρακτηρίζεται πλέον «διεθνής τρομοκράτης» (Ειδικά Χαρακτηρισμένος Παγκόσμιος Τρομοκράτης- Specially Designated Global Terrorist).

Ο αλ-Σαράα ανέλαβε την εξουσία τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, αφού ηγήθηκε της αντιπολίτευσης που ανέτρεψε τον επί μακρόν πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Σε σύντομη ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συριακή προεδρία ανέφερε ότι ο αλ-Σαράα και ο Τραμπ συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις και τρόπους ενίσχυσης και ανάπτυξης δεσμών των δύο χωρών.

Όπως αναφέρεται συζήτησαν επίσης για «περιφερειακά και διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος».

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασάαντ Χασάν αλ-Σαϊμπάνι, και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος της Συρίας έφτασε στις 11.37 τοπική ώρα (18.37 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, χωρίς να εισέλθει από την κύρια είσοδο και χωρίς να τηρηθεί το πρωτόκολλο που συνήθως επιφυλάσσεται στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ξένων κρατών.

Οι δημοσιογράφοι δεν προσκλήθηκαν στο Οβάλ Γραφείο στην αρχή της συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως σε γενικές γραμμές συμβαίνει κατά τη διάρκεια επίσημων επισκέψεων.

Π.Π.