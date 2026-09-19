Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί την Τρίτη με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς.

Μετά την αιχμαλώτιση του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας πριν από εννιά μήνες, ο Τραμπ λέει πως θα δοθεί νέα ώθηση στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου της Βενεζουέλας υπό δική του πατρονία. Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ επισκέφθηκε το Καράκας μετά την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ περί διμερούς συμφωνίας που δίνει στην Ουάσινγκτον τον έλεγχο περίπου του ενός πέμπτου των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να εκφωνήσει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το πρωί της Τρίτης και ακολούθως θα έχει συνάντηση με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ανέφερε ο Μάικ Γουόλτς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται επίσης να έχει συνομιλίες με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι και να συμμετάσχει σε συνάντηση με τους ηγέτες των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.