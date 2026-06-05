Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄, θέτοντας στο επίκεντρο της συζήτησης την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή και τη διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους.

Η συνάντηση, η οποία διήρκεσε περίπου 40 λεπτά, πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονης περιφερειακής αστάθειας, με τις χριστιανικές κοινότητες στον Λίβανο, τη Συρία και τους Αγίους Τόπους να βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενες πιέσεις και προκλήσεις ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πατριάρχης Θεόφιλος εξέφρασε την ανησυχία του στον Αμερικανό Πρόεδρο για την κατάσταση των χριστιανικών κοινοτήτων στην ευρύτερη περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία τους δεν αποτελεί μόνο θρησκευτικό ζήτημα, αλλά και παράγοντα σταθερότητας, συνύπαρξης και ειρήνης.

«Οι χριστιανικές κοινότητες στη Μέση Ανατολή αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια μια δύσκολη πραγματικότητα αστάθειας, αυξανόμενων απειλών και πιέσεων. Βλέπουμε αρχαίες κοινότητες να ζητούν κάτι πολύ βασικό: να συνεχίσουν να ζουν με ασφάλεια, να διατηρήσουν την πίστη τους και να διαφυλάξουν την ελευθερία της λατρείας», ανέφερε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στη σχετική ανακοίνωση.

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο Τραμπ, ο κ. Θεόφιλος σημείωσε ότι «η διατήρηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ανοιχτής πρόσβασης στους Αγίους Τόπους δεν είναι μόνο θρησκευτικό ζήτημα, αλλά προϋπόθεση για τη σταθερότητα, τη συνύπαρξη και την ειρήνη σε ολόκληρη την περιοχή».

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Πατριάρχης Θεόφιλος απένειμε στον Ντόναλντ Τραμπ την τιμή του «Μεγάλου Σταυροφόρου» του Τάγματος των Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου, η οποία είναι μία από τις υψηλότερες διακρίσεις του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πατριαρχείου, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των σχέσεων του Πατριάρχη με τον Πρόεδρο Τραμπ και την οικογένειά του, καθώς και ως συνέχεια της επίσκεψης που είχε πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος το 2017 στην Ιερουσαλήμ και στον Ναό της Αναστάσεως.

Τέλος,στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους χριστιανικούς θεσμούς στον κόσμο και έχει ιστορικό ρόλο στη διαφύλαξη των χριστιανικών προσκυνημάτων στους Αγίους Τόπους, μεταξύ των οποίων ο Ναός της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα και ο Ναός της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ. Ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ βρίσκεται στον πατριαρχικό θρόνο από το 2005 και έχει συμμετάσχει σε γεγονότα με ευρύτερη θρησκευτική και διεθνή σημασία, μεταξύ των οποίων η καθαγίαση του ελαίου που χρησιμοποιήθηκε στη στέψη του Βασιλιά Καρόλου Γ΄».

Πηγή: ΑΜΠΕ