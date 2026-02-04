Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη πως είχε «μια καλή συνάντηση» με τον Γουστάβο Πέτρο, έπειτα από μήνες εντάσεων και ανταλλαγών βαρύτατων χαρακτηρισμών ανάμεσα στους προέδρους των ΗΠΑ και της Κολομβίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε θετικά ερωτηθείς αν έκλεισε συμφωνία με τον Κολομβιανό ομόλογό του για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. «Ναι, εργαστήκαμε για αυτό και συνεννοηθήκαμε πολύ καλά (…) είχαμε πολύ καλή συνάντηση», είπε ο Τραμπ στον Τύπο στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Οι Τραμπ και Πέτρο συναντήθηκαν νωρίτερα, μάλλον διακριτικά.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας εξαίρει τη «θετική» συνάντηση με τον Τραμπ

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε χθες Τρίτη «θετική» τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα στον Λευκό Οίκο, παρά τις αντεγκλήσεις μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών, παραδοσιακών συμμάχων, τους τελευταίους μήνες.

«Η εντύπωση που σχημάτισα για τη συνάντηση που είχαμε πριν από μόλις μερικές ώρες είναι πως ήταν πάνω απ’ όλα θετική. Αυτή είναι η πραγματικότητα», ανέφερε ο Κολομβιανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

