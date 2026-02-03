Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε την Τρίτη για πρώτη φορά με τον Κολομβιανό ομόλογό του Γκουστάβο Πέτρο, μετά από μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης και ανταλλαγής ύβρεων μέσω διαδικτύου.

Όπως έγινε γνωστό, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε χωρίς δημοσιότητα, καθώς δεν κλήθηκαν δημοσιογράφοι στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Λευκός Οίκος περιορίστηκε στη δημοσίευση δύο φωτογραφιών, ενώ η κολομβιανή πλευρά έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερα στιγμιότυπα, μεταξύ των οποίων και τη χειραψία των δύο ηγετών. Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και Κολομβιανοί υπουργοί.

Η ένταση μεταξύ των δύο προέδρων είχε κορυφωθεί μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα στις αρχές Ιανουαρίου, ωστόσο τις τελευταίες εβδομάδες ο τόνος έχει πέσει. Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έπαιξε η τηλεφωνική επικοινωνία τους στις 7 Ιανουαρίου και η απόφαση της Κολομβίας να επαναλάβει τις πτήσεις επαναπατρισμού μεταναστών και τους ψεκασμούς στις καλλιέργειες κόκας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης βρέθηκε η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, καθώς η Κολομβία παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός κοκαΐνης παγκοσμίως και οι ΗΠΑ ο μεγαλύτερος καταναλωτής.