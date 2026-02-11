Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται σήμερα στον Λευκό Οίκο τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μια συνάντηση με φόντο τις αμερικανοϊρανικές συνομιλίες, στις οποίες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σκοπεύει να παρέμβει ενεργά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νετανιάχου θα ζητήσει από τον Αμερικανό πρόεδρο να διευρυνθεί το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη ώστε, πέρα από το πυρηνικό πρόγραμμα, να συμπεριληφθούν και περιορισμοί στο ιρανικό πυραυλικό οπλοστάσιο αλλά και σε άλλες απειλές για την περιφερειακή ασφάλεια.

Πρόκειται για την έβδομη συνάντηση των δύο ηγετών από την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία, πριν από περίπου 13 μήνες, με τον Νετανιάχου να επιδιώκει να επηρεάσει τον επόμενο γύρο των επαφών Ουάσινγκτον -Τεχεράνης, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Παρασκευή στο Ομάν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προειδοποιήσει ότι δεν αποκλείει στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, με την Τεχεράνη να έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι θα απαντήσει.

Τις απειλές του αυτές επανέλαβε την Τρίτη 10/2, σε σειρά συνεντεύξεων, δηλώνοντας ότι θεωρεί πως το Ιράν επιθυμεί μια συμφωνία, αλλά προειδοποιώντας πως αν δεν υπάρξει ανταπόκριση θα προχωρήσει σε «κάτι πολύ σκληρό».

«Θα προτιμούσα να υπάρξει συμφωνία. Πρέπει όμως να είναι καλή συμφωνία: όχι πυρηνικά όπλα, όχι πύραυλοι, όχι αυτό, όχι εκείνο», είπε χαρακτηριστικά στο Fox News. Μιλώντας στον ιστότοπο Axios, σημείωσε επίσης ότι «σκέφτεται» να αποστείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στον Κόλπο για να ενισχύσει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία, ενώ χαρακτήρισε «ηλίθιους» τους Ιρανούς αν τελικά αρνηθούν μια συμφωνία.

Στο Ισραήλ επικρατεί ανησυχία ότι οι ΗΠΑ μπορεί να καταλήξουν σε μια περιορισμένη συμφωνία που θα αφορά αποκλειστικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αφήνοντας εκτός το βαλλιστικό του οπλοστάσιο αλλά και τη στήριξη που παρέχει η Τεχεράνη σε ένοπλες οργανώσεις όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

«Θα παρουσιάσω στον πρόεδρο τις θέσεις μας σχετικά με τις αρχές που πρέπει να διέπουν τη διαπραγμάτευση», δήλωσε ο Νετανιάχου λίγο πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «σε κάθε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνονται περιορισμοί στους βαλλιστικούς πυραύλους και πάγωμα της υποστήριξης προς τον ιρανικό άξονα».

Από την Αυστραλία, όπου βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ εξέφρασε την ελπίδα ότι η συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου θα συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτού που χαρακτήρισε «αυτοκρατορία του κακού», αναφερόμενος στο Ιράν.

Σύμφωνα με μία πηγή, στο τραπέζι των συνομιλιών μπορεί να βρεθεί και το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά της Τεχεράνης, εφόσον η διπλωματία αποτύχει.

Ο Νετανιάχου, που έφτασε στην Ουάσινγκτον το βράδυ της Τρίτης, είχε ήδη συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Τραμπ.

Όπως ανέφερε ανακοίνωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, «συζήτησαν περιφερειακά ζητήματα και τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων με το Ιράν την προηγούμενη Παρασκευή».

Η Γάζα στην ατζέντα

Σημαντικό κεφάλαιο της σημερινής συνάντησης θα αποτελέσει και η Λωρίδα της Γάζας, καθώς ο Τραμπ επιδιώκει να προχωρήσει η δεύτερη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας την οποία διαμεσολάβησε.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τον σύμμαχό μας, το Ισραήλ, για την εφαρμογή της ιστορικής ειρηνευτικής συμφωνίας του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα και για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άνα Κέλι.

Παρότι οι δύο ηγέτες ταυτίζονται στα περισσότερα ζητήματα και οι ΗΠΑ παραμένουν ο βασικός προμηθευτής όπλων του Ισραήλ, δεν αποκλείεται να υπάρξουν τριβές.

Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα προβλέπει σε βάθος χρόνου τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, θέση που απορρίπτει ο Νετανιάχου και ο κυβερνητικός του συνασπισμός.

Την ίδια ώρα, το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε την Κυριακή μέτρα που ενισχύουν τον έλεγχο του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις.

«Είμαι αντίθετος με την προσάρτηση» της Δυτικής Όχθης, δήλωσε χθες ο Τραμπ στο Axios, επαναλαμβάνοντας τη θέση του. «Έχουμε αρκετά άλλα ζητήματα να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή».

