Στο επίκεντρο των διατλαντικών σχέσεων βρίσκεται η επικείμενη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με φόντο το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμμαχία.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ αναμένεται να θέσει το ζήτημα κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ρούτε.

Την ίδια ώρα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δηλώνει πως πρόκειται για θέμα που ο ίδιος ο Τραμπ έχει ήδη εξετάσει και θα συζητήσει άμεσα με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ.

Η ίδια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω δηλώσεων από τον Αμερικανό πρόεδρο μετά τη συνάντηση, ενώ εξαπέλυσε αιχμές κατά των συμμάχων της Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι «γύρισαν την πλάτη» στον αμερικανικό λαό.

«Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ γύρισε την πλάτη στον αμερικανικό λαό τις τελευταίες έξι εβδομάδες, ενώ είναι ο αμερικανικός λαός που χρηματοδοτεί την άμυνά του», ανέφερε χαρακτηριστικά, εντείνοντας το ήδη φορτισμένο κλίμα στις σχέσεις ΗΠΑ – Συμμαχίας.