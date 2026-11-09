Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί σήμερα με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς επικαλούμενο το πρόγραμμά του όπως δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τερματιστεί και οι διπλωματικές προσπάθειες για αυτό έχουν μπροστά τους εμπόδια.

Η συνάντηση των κ.κ. Τραμπ και Θάνι —αυτός ο τελευταίος είναι ανάμεσα στους μεσολαβητές στις έμμεσες συνομιλίες της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης— θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είναι επίσης προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό και ΥΠΕΞ του Κατάρ, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο είπε νωρίτερα χθες ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο και δεν βλέπει πιθανότητες επιτυχίας σύντομα, προτού αναχωρήσει από τη Φλόριντα για την σύνοδο με τους ομολόγους του της G7 στο Παρίσι. Επέμεινε ότι ο κ. Τραμπ θέλει διπλωματική λύση αλλά οι απαιτήσεις της Τεχεράνης είναι «απαράδεκτες», «εξωφρενικές» και «γελοίες».

Νωρίτερα χθες, ο κ. Τραμπ είπε στο CNN πως είναι «πολύ απίθανο» να διατάξει νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν αν σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και κλειστεί «ισχυρή» συμφωνία, κατ’ αυτόν, ωστόσο προειδοποίησε πως η Ουάσιγκτον θα έβαζε στο στόχαστρο νέες υποδομές, ανάμεσά τους γέφυρες, αν οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν.

Ωστόσο, οι δηλώσεις τόσο του κ. Τραμπ όσο και του κ. Ρούμπιο μοιάζουν να βρίσκονται σε διαμετρική αντίθεση με αυτές που έκανε επίσης χθες ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτσί.

Ο κ. Αραγτσί είπε λίγη ώρα νωρίτερα πως οι διπλωματικές επαφές ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις έχουν σταματήσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, την περασμένη Τρίτη.

«Εδώ και μερικές ημέρες, δεν γίνονται μετακινήσεις» και συναντήσεις με μεσολαβητές, σημείωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, μετά το «σοκ που προκάλεσαν οι εκλογές στις ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο».

«Θα χρειαστεί ορισμένος καιρός ώστε η ατμόσφαιρα να είναι ευνοϊκή για μετακινήσεις των μεσολαβητών. Πρέπει να κάνουμε υπομονή», πρόσθεσε.

Οι επαφές είχαν ενταθεί πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Μετά τη βαριά ήττα που υπέστη η παράταξή του, οι ρεπουμπλικάνοι, στην αναμέτρηση αυτή, ο κ. Τραμπ αναγνώρισε ότι ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου και απογείωσε τις τιμές του πετρελαίου συνέβαλε, εν μέρει, στο αποτέλεσμα αυτό.