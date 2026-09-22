Τις παρασκηνιακές προσπάθειες για την εξεύρεση μιας «λύσης» που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από τη συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Σε σύντομες δηλώσεις του προς τους εκπροσώπους του Τύπου, έχοντας στο πλευρό του τον Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι οι δύο πλευρές εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ρίχνοντας το βάρος στις προθέσεις της Μόσχας. Όπως τόνισε, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μιας συνάντησης που θα έχει ως στόχο την κατάπαυση του πυρός.

«Είναι πρόθυμος να συναντηθεί. Θα ήθελε να δει τον πόλεμο να τελειώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, για να προσθέσει: «Νομίζω ότι και οι δύο θέλουμε να δούμε τον πόλεμο να τελειώνει, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας».

Αναφερόμενος στο βαρύ ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης, υπερθεμάτισε την ανάγκη διπλωματικής διεξόδου λέγοντας: «Τόσο ο Πούτιν, όσο και ο Ζελένσκι θέλουν να δουν το τέλος του πολέμου. Ήρθε η ώρα. Πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται και δεν το θέλουν αυτό».

Στο τραπέζι οι πύραυλοι Patriot και το πλήγμα στα διυλιστήρια

Παράλληλα με το διπλωματικό σκέλος, οι δύο ηγέτες συζήτησαν και για τη στρατιωτική κατάσταση στο μέτωπο. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι εξετάζεται το αίτημα του Κιέβου για την παραχώρηση αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot, τα οποία η Ουκρανία θεωρεί κρίσιμα για την ενίσχυση της άμυνάς της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε, επίσης, ειδική μνεία στα ουκρανικά πλήγματα εντός του ρωσικού εδάφους, σημειώνοντας πως οι επιθέσεις στις υποδομές των διυλιστηρίων αποτελούν ένα «σοβαρό πλήγμα» τόσο για τη Ρωσία, όσο και για τη διαμόρφωση των τιμών του ντίζελ διεθνώς.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους εάν εξακολουθεί να πιστεύει πως η Ουκρανία μπορεί να ανακαταλάβει όλα τα χαμένα της εδάφη, ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Αρκέστηκε να εκτιμήσει «ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία», δίνοντας το στίγμα ότι η οριστική λύση θα προέλθει μέσα από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.