Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή, με τον οποίο θα έχει γεύμα εργασίας, δήλωσε σήμερα ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν και το Σάββατο και την Κυριακή, καθώς ο Ζελένσκι πιέζει να του δοθούν περισσότερα αμερικανικά όπλα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι θα συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή, όπου οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και τις δυνατότητες επιθέσεων με όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο Ζελένσκι είπε ότι έχει παρουσιάσει στον Τραμπ μια «εκτίμηση» για το πόσους αμερικανικούς πυραύλους Τόμαχοκ χρειάζεται η Ουκρανία για την πολεμική της προσπάθεια κατά της Ρωσίας και ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα την Παρασκευή.