Την ανάγκη επικράτησης της ειρήνης στη Μέση Ανατολή και το ενδιαφέρον της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την κατάσταση των χριστιανών στους Αγίους Τόπους, υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά τη συνάντησή του με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’, ο οποίος επισκέφθηκε την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ανταποκρινόμενος και σε παλαιότερες προσκλήσεις του κ. Βαρθολομαίου.

Κατά την άφιξη του Προκαθημένου του Παλαιφάτου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στα προπύλαια του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τον υποδέχθηκαν οι κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής, με επικεφαλής τον πρωτοσυγκελλεύοντα Μητροπολίτη Αγκύρας Γρηγόριο, ενώ οι καμπάνες του Πατριαρχείου ήχησαν πανηγυρικά.

Ο Πατριάρχης Θεόφιλος προσκύνησε στον Πατριαρχικό Ναό και στη συνέχεια μετέβη στον Πατριαρχικό Οίκο, όπου συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Συζήτηση για τους Αγίους Τόπους και τη Μέση Ανατολή

Στο επίκεντρο της κατ’ ιδίαν συνάντησης των δύο Προκαθημένων, βρέθηκαν εκκλησιαστικά και άλλα επίκαιρα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, καθώς και η κατάσταση των χριστιανών στους Αγίους Τόπους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο κ. Βαρθολομαίος εξέφρασε το προσωπικό του ενδιαφέρον, αλλά και το ενδιαφέρον της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Ορθοδοξίας, για τις εξελίξεις στην περιοχή, ευχόμενος την επικράτηση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε την ανάγκη η ειρήνη να υπηρετήσει όλους τους λαούς που ζουν στην περιοχή.

Δείπνο προς τιμήν του Πατριάρχη Θεοφίλου

Μετά τη συνάντηση, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρέθεσε δείπνο προς τιμήν του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου Γ’ και της συνοδείας του.

Στη συνάντηση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, οι Μητροπολίτες Προικοννήσου Ιωσήφ και Αγκύρας Γρηγόριος, ο Επίσκοπος Ξανθουπόλεως Παΐσιος και στελέχη της Πατριαρχικής Αυλής, ενώ από την πλευρά του Πατριάρχη Ιεροσολύμων συμμετείχαν ο Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος Νεκτάριος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη, ο Αρχιδιάκονος Μάρκος και συνεργάτες του.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ’, αναμένεται να αναχωρήσει την Τετάρτη για την έδρα του.