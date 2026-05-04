Συνομιλίες για τις φιλοδοξίες ένταξης του Κιέβου στην ΕΕ, είχαν στην μεταξύ τους συνάντηση ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο.

Ο Φίτσο, ο οποίος θεωρείται ένας από τους περισσότερο φιλορώσους ηγέτες του μπλοκ, αναμένεται στη Μόσχα αργότερα αυτή την εβδομάδα για να παραστεί στην παρέλαση για την επέτειο της ρωσικής νίκης επί των Ναζί στη Μόσχα στις 9 Μαΐου, σύμφωνα με την κρατική ρωσική τηλεόραση.

«Συζητήσαμε για τη συνεργασία σε διάφορους τομείς και για την πραγματοποίηση κυβερνητικής συνάντησης με τη μορφή διακυβερνητικής επιτροπής στο προσεχές μέλλον», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.