Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν πρόκειται να υποδεχθεί αύριο, Παρασκευή 13/3, στο Παρίσι τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια συνάντηση που αναμένεται να επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, στους τρόπους ενίσχυσης της πίεσης προς τη Ρωσία, έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου.

Όπως ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων, στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν και μέτρα για την αντιμετώπιση του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Μόσχας.

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν ακόμη απόψεις για τις προϋποθέσεις επίτευξης μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης. Στο πλαίσιο αυτό θα εξετάσουν και τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέσω της Συμμαχίας των Προθύμων σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας είχαν ζητήσει εκ νέου από τη Ρωσία, στις 24 Φεβρουαρίου, την κήρυξη «άνευ όρων εκεχειρίας». Παρά ταύτα, ο Μακρόν είχε εμφανιστεί «πολύ επιφυλακτικός» ως προς το ενδεχόμενο να επιτευχθεί ειρήνη σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, τον Ιανουάριο η Συμμαχία των Προθύμων συμφώνησε στην ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία, σε περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται και η λειτουργία μηχανισμού υπό αμερικανική ηγεσία για την επιτήρηση μιας ενδεχόμενης κατάπαυσης του πυρός.

Κατά την αυριανή του επίσκεψη στο Παρίσι, ο Ζελένσκι αναμένεται επίσης να συζητήσει με τον Γάλλο πρόεδρο την περαιτέρω στήριξη της Γαλλίας και των Ευρωπαίων εταίρων, προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνα της Ουκρανίας.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε τη Δευτέρα 9/3, να εννοηθεί ότι ενδέχεται να εξετάσει την άρση κυρώσεων στο πετρέλαιο, λόγω της απότομης ανόδου των τιμών που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει εάν μια τέτοια απόφαση θα αφορούσε και τη Ρωσία.

Οι χώρες της G7 επανέλαβαν πάντως χθες ότι η τρέχουσα κατάσταση δεν δικαιολογεί «με κανέναν τρόπο» χαλάρωση των κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συζήτηση που αναμένεται να έχουν Μακρόν και Ζελένσκι σχετικά με τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας.

Νέες διαπραγματεύσεις

Από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν τη διεξαγωγή νέου γύρου διαπραγματεύσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας την επόμενη εβδομάδα, με αμερικανική μεσολάβηση. Όπως ανέφερε ο Ζελένσκι, οι συνομιλίες αυτές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν είτε στην Ελβετία είτε στην Τουρκία.

Την ίδια ώρα, ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, γνωστοποίησε ότι είχε την Τετάρτη 11/3, «εποικοδομητική συνάντηση» στη Φλόριντα με Αμερικανούς διαπραγματευτές, μεταξύ των οποίων ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ.

Πρόκειται για τις πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

«Σας ευχαριστώ Στιβ, Τζάρεντ και Τζος για την παραγωγική συνάντηση», έγραψε ο Ντμίτριεφ σε ανάρτησή του στο Χ, αναφερόμενος στον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, στον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ και στον σύμβουλο του Λευκού Οίκου Τζος Γκρούνμπαουμ.

«Συζητήσαμε πολλά έργα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποκατάσταση των ρωσοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και την τρέχουσα κρίση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας», ανέφερε το πρωί της Πέμπτης 12/3, ο Ντμίτριεφ σε μήνυμά του στο Telegram.

«Σήμερα πολλές χώρες, πάνω απ’ όλα οι ΗΠΑ, αρχίζουν να κατανοούν καλύτερα τον ρόλο-κλειδί (…) του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου στη διασφάλιση της σταθερότητας της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς και την αναποτελεσματικότητα και την καταστροφική φύση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας», υποστήριξε.

Από την πλευρά του, ο Γουίτκοφ σχολίασε στο X μετά τη συνάντηση με τον Ντμίτριεφ ότι «οι ομάδες συζήτησαν μια ποικιλία θεμάτων και αποφάσισαν να παραμείνουν σε επαφή».

