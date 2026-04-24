Συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο επίσκεψής του στη χώρα, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενη από βίντεο από τη συνάντηση σε επίσημη αίθουσα στην Τζέντα, ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε λόγο για «πολύ παραγωγική συνάντηση» με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Όπως ανέφερε, στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών σε τρεις βασικούς τομείς: την άμυνα, τον ενεργειακό εφοδιασμό και την επισιτιστική ασφάλεια. Ο Ζελένσκι σημείωσε επίσης ότι αναπτύσσεται μια στρατηγική συμφωνία ασφάλειας μεταξύ Κιέβου και Ριάντ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Τζέντα, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε επισκεφθεί εκ νέου τη Σαουδική Αραβία στα τέλη Μαρτίου, στο πλαίσιο των επαφών του με χώρες του Κόλπου, όπου το Κίεβο επιδιώκει ενίσχυση της συνεργασίας σε ζητήματα ασφάλειας και άμυνας, ιδιαίτερα απέναντι στις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Κατά την προηγούμενη επίσκεψή του, η Ουκρανία είχε υπογράψει συμφωνία συνεργασίας στον αμυντικό τομέα με τη Σαουδική Αραβία, ενώ είχαν επίσης δρομολογηθεί συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας με χώρες της περιοχής με ορίζοντα δεκαετίας.