Νέες αναταράξεις προκαλεί στο Πεντάγωνο η αποχώρηση του Νταν Ντρίσκολ, κορυφαίου πολιτικού αξιωματούχου του αμερικανικού Στρατού, ύστερα από μήνες αντιπαραθέσεων και σοβαρών διαφωνιών με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Ντρίσκολ υπέβαλε τη Δευτέρα την παραίτησή του στον Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας ουσιαστικά την αντίθεσή του στον τρόπο με τον οποίο ο Χέγκσεθ παρενέβαινε στη λειτουργία του μεγαλύτερου κλάδου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Πρόσωπο που γνωρίζει τις θέσεις του ανέφερε ότι ο Ντρίσκολ θεωρούσε πως οι επιλογές του υπουργού Άμυνας μπορούσαν να προκαλέσουν μακροχρόνιες και σοβαρές συνέπειες για τον Στρατό.

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι ο Ντρίσκολ είχε επιχειρήσει επανειλημμένα να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς –όπως εκτιμούσε– ο Χέγκσεθ δεν ήταν πρόθυμος να λάβει υπόψη του τα διαθέσιμα στοιχεία και τις σχετικές εισηγήσεις.

Η αποχώρηση του Ντρίσκολ προστίθεται σε μια σειρά συγκρούσεων στο εσωτερικό του Πενταγώνου, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ευρύτερη αναδιάρθρωση της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας. Παράλληλα, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να εμπλέκονται σε παρατεταμένη σύγκρουση με το Ιράν, γεγονός που αυξάνει την πίεση στις επιχειρησιακές δυνατότητες και στα διαθέσιμα αποθέματα πυρομαχικών.

Ο Τομ Ράιτ, ανώτερος ερευνητής στο Brookings Institution, εκτίμησε ότι η εξέλιξη αποτελεί ένδειξη σοβαρής δυσλειτουργίας στο αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

Η διαμάχη για την ηγεσία του Στρατού

Κεντρικό σημείο τριβής μεταξύ Ντρίσκολ και Χέγκσεθ αποτέλεσε η απομάκρυνση, τον περασμένο Απρίλιο, του αρχηγού του Στρατού, στρατηγού Ράντι Τζορτζ.

Από την έναρξη της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, ο Χέγκσεθ έχει προχωρήσει στην απομάκρυνση ή στην έξοδο περίπου δύο δωδεκάδων ανώτατων αξιωματικών, μεταξύ στρατηγών και ναυάρχων, στο πλαίσιο μιας ευρείας αναμόρφωσης της στρατιωτικής ηγεσίας.

Με την παραίτηση του Ντρίσκολ, ο αμερικανικός Στρατός μένει χωρίς μόνιμο πολιτικό επικεφαλής αλλά και χωρίς μόνιμο αρχηγό. Και οι δύο θέσεις απαιτούν επικύρωση από τη Γερουσία.

Το κενό αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει ο Στρατός στην αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων μέσω των συστημάτων Patriot και THAAD. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες Αμερικανοί στρατιωτικοί εξακολουθούν να υπηρετούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στη Μέση Ανατολή.

Ο Κρίστοφερ Μέγκερ, ο οποίος είχε υπηρετήσει σε ανώτερη θέση στο Πεντάγωνο επί κυβέρνησης Μπάιντεν, περιέγραψε τον Ντρίσκολ ως έναν από τους ελάχιστους υψηλόβαθμους πολιτικούς αξιωματούχους που θεωρούνταν μετριοπαθείς, διατηρούσαν την εμπιστοσύνη των στρατιωτικών και είχαν αποτελεσματική παρουσία.

Κατά τον ίδιο, η απουσία τόσο μόνιμου υπουργού Στρατού όσο και μόνιμου αρχηγού δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στην ηγεσία, ιδιαίτερα σε μια περίοδο στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η διαφωνία για τα drones και τον εκσυγχρονισμό

Οι συγκρούσεις μεταξύ των δύο ανδρών δεν αφορούσαν μόνο τις αλλαγές στην ανώτατη διοίκηση. Ο Ντρίσκολ είχε αναλάβει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού του Στρατού, με έμφαση στην ανάπτυξη οικονομικότερων drones, στην αντιμετώπιση της απειλής από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στην ενίσχυση των αντιπυραυλικών δυνατοτήτων.

Πηγή που γνωρίζει τις απόψεις του υποστήριξε ότι ο Ντρίσκολ θεωρούσε πως ο Χέγκσεθ παρεμπόδιζε τις συγκεκριμένες προσπάθειες για προσωπικούς λόγους.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Ντρίσκολ, ο Στρατός είχε αναθέσει σε μονάδα πεζικού την ανάπτυξη και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με τα drones. Η πρωτοβουλία, ωστόσο, σταμάτησε έπειτα από απόφαση του Χέγκσεθ για τη διάλυση της συγκεκριμένης μονάδας.

Ο Ντρίσκολ φέρεται επίσης να θεωρούνταν ένα από τα πιθανά πρόσωπα που θα μπορούσαν να διαδεχθούν τον Χέγκσεθ, σε περίπτωση που ο Τραμπ αποφάσιζε να τον απομακρύνει από το υπουργείο Άμυνας.

Ανησυχία και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα

Η αποχώρηση του Ντρίσκολ έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών. Ο γερουσιαστής της Νότιας Ντακότα Μάικ Ράουντς εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με την πορεία της στρατιωτικής ηγεσίας.

Ο Χέγκσεθ έχει αναθέσει προσωρινά τα καθήκοντα του αρχηγού του Στρατού στον αντιστράτηγο Κρίστοφερ ΛαΝέβ, ο οποίος θεωρείται στενός του συνεργάτης, και επιδιώκει την οριστική τοποθέτησή του.

Η διαδικασία, ωστόσο, ενδέχεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες στη Γερουσία. Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές, οι οποίοι έχουν εκφράσει ενόχληση για τον τρόπο με τον οποίο απομακρύνθηκε ο στρατηγός Τζορτζ, έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην εγκρίνουν εύκολα τον διορισμό του ΛαΝέβ.

Κοινοβουλευτική πηγή διευκρίνισε ότι οι ενστάσεις δεν στρέφονται προσωπικά εναντίον του ΛαΝέβ, αλλά συνδέονται με τον Χέγκσεθ και τη δυσαρέσκεια που εξακολουθεί να υπάρχει στο Κογκρέσο για τον χειρισμό της απομάκρυνσης του προηγούμενου αρχηγού.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι η παραίτηση Ντρίσκολ μπορεί να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες του Πενταγώνου να εξασφαλίσει την έγκριση του προϋπολογισμού ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων, καθώς και πρόσθετη χρηματοδότηση δεκάδων δισεκατομμυρίων για τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη σύγκρουση με το Ιράν.

Πίεση και στο Πολεμικό Ναυτικό

Οι εσωτερικές αναταράξεις δεν αφορούν αποκλειστικά τον Στρατό Ξηράς. Το Πολεμικό Ναυτικό αντιμετωπίζει επίσης αυξημένες επιχειρησιακές και οικονομικές πιέσεις. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις από την Καραϊβική έως το Ιράν έχουν εντείνει τη χρήση των πολεμικών πλοίων και έχουν περιορίσει τα διαθέσιμα αποθέματα πυραύλων.

Τον Απρίλιο απομακρύνθηκε από τη θέση του ο υπουργός Ναυτικού Τζον Φίλαν, με τον Τραμπ να προτείνει ως αντικαταστάτη του τον προσωρινό υπουργό Χουνγκ Κάο, πρώην αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού.

Η Δημοκρατική γερουσιαστής Τζιν Σαχίν, μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων, επέκρινε ανοιχτά τον Χέγκσεθ, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος θα έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη για τον χειρισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή και διεθνώς.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα προβληματικό το γεγονός ότι ο υπουργός Άμυνας προχωρά σε εκτεταμένες απομακρύνσεις ανώτατων στρατιωτικών στελεχών σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ενεργή σύγκρουση και οι διεθνείς προκλήσεις ασφαλείας αυξάνονται.

Ο Τραμπ εξακολουθεί να στηρίζει τον Χέγκσεθ

Παρά τις επικρίσεις και τις εσωτερικές αναταράξεις, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να παρέχει δημόσια στήριξη στον Πιτ Χέγκσεθ.

Όταν ρωτήθηκε για τα σενάρια που θέλουν τον υπουργό Άμυνας να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο διεκδίκησης της προεδρίας το 2028, ο Τραμπ μίλησε θετικά για το έργο του, υπογραμμίζοντας ότι ο Χέγκσεθ έχει ως βασική προτεραιότητα τον αμερικανικό στρατό.

Από την πλευρά της, η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίσα Σλότκιν υποστήριξε ότι ο Χέγκσεθ φαίνεται να λειτουργεί έχοντας ουσιαστικά έναν μόνο αποδέκτη των αποφάσεών του: τον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως ανέφερε, όποιος διαφωνεί μαζί του ή θεωρείται ότι τον αποδυναμώνει κινδυνεύει να απομακρυνθεί. Η ίδια χαρακτήρισε την κατάσταση στο Πεντάγωνο μια διαδικασία διαρκών εκκαθαρίσεων.

Ο Ντρίσκολ, πάντως, επέλεξε να μην επιτεθεί δημόσια στον Χέγκσεθ στην επίσημη ανακοίνωση της παραίτησής του. Γνωστοποίησε ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του την Τετάρτη και έκανε λόγο για την ευκαιρία που είχε να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του Στρατού και στην επιτάχυνση των διαδικασιών με τις οποίες στελεχώνει, εκπαιδεύει και εξοπλίζει τις δυνάμεις του.

Παράλληλα, απέδωσε μέρος της προόδου που σημειώθηκε στην υποστήριξη που έλαβε από τον υπουργό Άμυνας, τονίζοντας ότι οι αλλαγές δεν θα είχαν επιτευχθεί χωρίς τη συνεργασία και τη στήριξη του Χέγκσεθ.