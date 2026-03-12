Συνεχίζεται το θρίλερ και οι δραματικές εξελίξεις γύρω από την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν μετά τον αποκλεισμό της από το Ασιατικό Κύπελλο του 2026 στην Αυστραλία. Επτά μέλη της αποστολής ζήτησαν πολιτικό άσυλο στις αυστραλιανές αρχές, φοβούμενα διώξεις στην πατρίδα τους επειδή αρνήθηκαν να ψάλουν τον εθνικό ύμνο ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Η κατάσταση εξελίχθηκε σε διπλωματικό θρίλερ, καθώς μια παίκτρια υπαναχώρησε την τελευταία στιγμή και αποκάλυψε στην ιρανική πρεσβεία την τοποθεσία των υπολοίπων, αναγκάζοντας την αστυνομία να τις μεταφέρει σε ασφαλές σημείο. Παράλληλα, η Τεχεράνη κατηγόρησε την Αυστραλία για «ομηρία» και απαγωγή των αθλητριών, ενώ το κλίμα επιβαρύνεται από τις ευρύτερες στρατιωτικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Η εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν (γνωστή και ως «Λέαινες») συμμετείχε στο Ασιατικό Κύπελλο Γυναικών 2026 στην Αυστραλία, μια συμμετοχή που σημαδεύτηκε από έντονες πολιτικές αναταράξεις.

Διαμαρτυρίες και Άσυλο: Κατά τη διάρκεια του τουρνουά, ορισμένες παίκτριες αρνήθηκαν να ψάλουν τον εθνικό ύμνο στον πρώτο τους αγώνα, μια κίνηση που θεωρήθηκε διαμαρτυρία κατά της κυβέρνησης. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης τις χαρακτήρισαν «προδότριες» .

Αιτήσεις Ασύλου: Μετά τον αποκλεισμό της ομάδας, επτά μέλη της αποστολής (παίκτριες και προσωπικό) ζήτησαν ανθρωπιστικό άσυλο στην Αυστραλία, φοβούμενα αντίποινα κατά την επιστροφή τους. Μεταξύ αυτών ήταν και η αρχηγός Zahra Ghanbari .

Το «θρίλερ» της επιστροφής: Η κατάσταση περιπλέχθηκε όταν μια παίκτρια, η 21χρονη Mohaddeseh Zolfi, άλλαξε γνώμη και αποκάλυψε την τοποθεσία των υπολοίπων στην ιρανική πρεσβεία, αναγκάζοντας τις αυστραλιανές αρχές να τις μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Το θρίλερ συνεχίζεται στην Μαλαισία

Μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν που δεν υπέβαλαν αίτηση ασύλου στην Αυστραλία ενδέχεται να παραμείνουν στη Μαλαισία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ οι ασιατικές ποδοσφαιρικές αρχές διερευνούν επιλογές για την περαιτέρω παραμονή τους, αναφέρει το UNN αναφερόμενο στο AP.

«Υπάρχει πιθανότητα να παραμείνουν στη Μαλαισία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν χρειαστεί», δήλωσε ο Windsor John, Γενικός Γραμματέας της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (AFC), στο ειδησεογραφικό portal Scoop. Σύμφωνα με τον ίδιο, η AFC διαπραγματεύεται επίσης με αρκετές ασιατικές χώρες σχετικά με την προσωρινή στέγαση της ομάδας.

Είπε ότι η AFC κανόνισε την πτήση της ομάδας από το Σίδνεϊ στην Κουάλα Λουμπούρα, αφού κατέστη σαφές ότι η ομάδα δεν μπορούσε να επιστρέψει αμέσως στο Ιράν. Έφτασαν στη Μαλαισία χθες Τετάρτη και η στέγασή τους και τα σχετικά έξοδα θα καλυφθούν από την AFC, είπε.