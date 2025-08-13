Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού «ενέκρινε» το νέο σχέδιο στρατιωτικών επιχειρήσεων για τη Γάζα, δήλωσε σήμερα (13/8) σε ανακοίνωση ο στρατός, με την ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, να καταγγέλλει «επιθετικές» ισραηλινές επιδρομές στην Πόλη της Γάζας, και να κάνει λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση» από την πλευρά του Ισραήλ.

«Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ είχε σήμερα συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας, ενέκρινε το βασικό πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου του στρατού στη Λωρίδα της Γάζας», σύμφωνα με το κείμενο, στο οποίο ωστόσο δεν δίνεται καμία διευκρίνιση για το χρονοδιάγραμμα.

Μετά την εντολή του Στρατιωτικού Συμβουλίου του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια νέα φάση στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα, για να απελευθερώσει όλους του ισραηλινούς ομήρους και να ‘νικήσει’ εκεί τη Χαμάς, σύμφωνα με τους δεδηλωμένους στόχους του.

Ο στρατός σχεδιάζει να πάρει τον έλεγχο της Πόλης της Γάζας και των γειτονικών προσφυγικών καταυλισμών, μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες ζώνες του παλαιστινιακού θύλακα.

Στη διάρκεια συζητήσεων σήμερα, «παρουσιάστηκαν οι ενέργειες που έχουν γίνει από τον στρατό έως τώρα, συμπεριλαμβανομένου του πλήγματος στην ζώνη της Ζεϊτούν, που ξεκίνησε χθες, Τρίτη», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η συνοικία της Ζεϊτούν, στην Πόλη της Γάζας, αποτέλεσε τις τρεις τελευταίες ημέρες στόχο πολλαπλών αεροπορικών βομβαρδισμών, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι οποίοι επίσης ανέφεραν βομβαρδισμούς στη γειτονική συνοικία της Τελ αλ-Χάουα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις «εξαπολύουν επιθετικές επιδρομές στην Πόλη της Γάζας», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής του Γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα, ο Ισμαΐλ αλ-Ταουάμπτα, που κατήγγειλε «επικίνδυνη κλιμάκωση» από την πλευρά του Ισραήλ.

Οι επιδρομές αυτές γίνονται «κυρίως στη συνοικία της Ζεϊτούν και στη ζώνη γύρω από το νότιο τμήμα της Τελ αλ-Χάουα» και συνοδεύονται από σφοδρούς βομβαρδισμούς, κλοιούς πυρός και κατεδαφίσεις κατοικιών, «επιχειρήσεις που εντάθηκαν αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο ίδιος.

«Οι επιθέσεις αυτές αντιπροσωπεύουν μια επικίνδυνη κλιμάκωση με στόχο να επιβληθεί μια νέα πραγματικότητα επί του πεδίου διά της βίας, μέσω της πολιτικής της καμένης γης», πρόσθεσε.

Η επίθεση της Χαμάς, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στις 7 Οκτωβρίου 2023, προκάλεσε στην ισραηλινή πλευρά τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα στοιχεία.

Τα ισραηλινά αντίποινα στη Γάζα έχουν προκαλέσει τον θάνατο 61.599 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

