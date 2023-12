Σφοδρές μάχες διεξάγονται στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα καθώς ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ξεκινά εκ νέου τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χαμάς, αφού κατηγόρησε την παλαιστινιακή οργάνωση ότι παραβίασε την προσωρινή εκεχειρία εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

Η επταήμερη ανακωχή, που ξεκίνησε στις 24 Νοεμβρίου και παρατάθηκε δύο φορές, επέτρεψε την ανταλλαγή δεκάδων ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Γάζα με αντάλλαγμα δεκάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους, ενώ διευκόλυνε την είσοδο στον παλαιστινιακό θύλακα ανθρωπιστικής βοήθειας.

Μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη λήξη της εκεχειρίας, στις 07:00 το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε μία ρουκέτα που εκτοξεύθηκε από τη Γάζα. Παράλληλα οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν ξανά σε περιοχές του Ισραήλ κοντά στον παλαιστινιακό θύλακα, πρόσθεσε ο στρατός.

Προς το παρόν η Χαμάς δεν έχει σχολιάσει ούτε έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκτοξεύσεις.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για πλήγματα της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας και του πυροβολικού εναντίον της Λωρίδας της Γάζας μετά τη λήξη της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον της Ράφα, στο νότιο τμήμα του θύλακα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Εξάλλου, όπως δήλωσε γιατρός στο νοσοκομείο Άχλι Άραμπ, δύο παιδιά σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας.

Video shows smoke from Israeli air strikes on buildings in Gaza, minutes after the truce deal expired on Friday morning. pic.twitter.com/aeew8E1mmK

Στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας, αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι ακούει σφοδρούς βομβαρδισμούς και βλέπει καπνό να υψώνεται από το ανατολικό τμήμα της πόλης. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι κάτοικοι φεύγουν από την περιοχή και κατευθύνονται προς το δυτικό τμήμα της Χαν Γιούνις αναζητώντας καταφύγιο.

VIDEO: A huge explosion in the north of the Gaza Strip is seen from the Israeli city of Sderot.

Israel’s military says it has resumed fighting in Gaza, with airstrikes and artillery fire. The announcement came shortly after the military said it had intercepted a rocket fired… pic.twitter.com/torJNc9Z3I

— AFP News Agency (@AFP) December 1, 2023