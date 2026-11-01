Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται στην πρωτεύουσα του Κατάρ οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή Ιρανών αξιωματούχων, οι οποίες εισήλθαν στην τρίτη διαδοχική ημέρα τους.

Αντικείμενο των εντατικών επαφών αποτελεί η διαμόρφωση ενός πλαισίου συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον άμεσο τερματισμό της ευρύτερης στρατιωτικής σύγκρουσης των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, όπως επιβεβαιώνει αξιωματούχος που παρακολουθεί από κοντά τις διεργασίες.

Η Ντόχα έχει αναλάβει για άλλη μια φορά τον ρόλο του βασικού διπλωματικού διαύλου, με τους Καταριανούς μεσολαβητές να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, ώστε να γεφυρωθούν οι βαθιές διαφορές.

Οι συζητήσεις διεξάγονται υπό συνθήκες αυστηρής μυστικότητας, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχει τακτικός συντονισμός και άμεση ενημέρωση προς την πλευρά της Ουάσιγκτον για την πρόοδο των επαφών και τα σημεία σύγκλισης.

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται την ώρα που αυξάνονται οι ανησυχίες για αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει εδώ και μέρες τις απειλές για νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και χθες διαβεβαίωσε: «Μπορούμε να το κάνουμε σε δέκα λεπτά». Αναφερόταν σε πλήγματα κατά «μιας, δύο εγκαταστάσεων» με τις οποίες «θέλει ακόμα να ασχοληθεί».

Το Ιράν απαντά ότι σε περίπτωση επανάληψης των εχθροπραξιών, ο πόλεμος θα είναι μεγάλης διάρκειας, θα εξαπλωθεί σε μεγάλη γεωγραφική ζώνη και το χρονικό σημείο του τερματισμού του δεν θα υπαγορευθεί από την Ουάσινγκτον.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σήμερα από την Ντόχα ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη «τόσο για άμυνα, όσο και για διπλωματία».

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι συνομιλίες για την «πρόταση των δύο ημερών» συνεχίζονται, αλλά δεν έχουν φθάσει στο τελικό αποτέλεσμα.

Αναφερόταν στην πρόταση που έχουν διαμορφώσει το Κατάρ με το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ «σε δύο ημέρες» έπειτα από την επίτευξη συμφωνίας με την Ουάσινγκτον.

Το Ιράν θέτει ως όρο για το άνοιγμα του Ορμούζ την εφαρμογή εκεχειρίας στην περιοχή, την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, την άρση των κυρώσεων που αφορούν τον ιρανικό πετρελαϊκό τομέα, καθώς και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Οι όροι αυτοί περιλαμβάνονταν στο ιρανοαμερικανό πρωτόκολλο που συνομολογήθηκε τον Ιούνιο, έπειτα από την εκεχειρία του Απριλίου για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Αλλά η εύθραυστη ύφεση κατέρρευσε το καλοκαίρι και όλες οι διπλωματικές προσπάθειες για μία διευθέτηση παραμένουν μέχρι στιγμής άκαρπες.

Σε συνέντευξή του χθες στο δίκτυο Al Jazeera, ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτήν την φάση, παρά την απειλή επανάληψης της σύρραξης

«Στο σημερινό πλαίσιο, το Ιράν δεν βλέπει ότι υπάρχει ανάγκη για συνάντηση με τους Αμερικανούς. Οι όροι του Ιράν είναι ξεκάθαροι και διεξάγονται διαβουλεύσεις με τους μεσολαβητές για το θέμα», δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών στη συνέντευξή του στο Al Jazeera.

«Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν τους όρους του Ιράν, τότε η Τεχεράνη θα αποφασίσει αν οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να γίνουν απευθείας ή όχι», δήλωσε ο Αραγτσί.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοκτάμπα Χαμενεΐ, διέταξε χθες τις ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις να προετοιμασθούν για οποιαδήποτε επίθεση, ενώ ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε αργότερα ότι λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της ετοιμότητάς του.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε χθες ότι ο Τραμπ δεν έχει αποφασίσει για την επανάληψη των επιθέσεων κατά του Ιράν και ότι προτιμά την διπλωματική επίλυση της διένεξης.