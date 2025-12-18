Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε ότι οι εξαγωγές πετρελαίου και των υποπροϊόντων συνεχίζονται κανονικά, παρά την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ, που στόχο έχει να πλήξει τα έσοδα της χώρας από το πετρέλαιο. Όπως δήλωσε η κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου PdVSA, τα πετρελαιοφόρα συνεχίζουν να πλέουν με πλήρη ασφάλεια.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, χαρακτήρισε την αμερικανική ενέργεια ως «άμεση απειλή κατά της εθνικής κυριαρχίας, του διεθνούς δικαίου και της ειρήνης», καταγγέλλοντας τις δηλώσεις του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες αμφισβητούν τα δικαιώματα της χώρας στους φυσικούς της πόρους.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας χρησιμοποιεί τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου για να χρηματοδοτεί εγκληματικές δραστηριότητες, όπως τη ναρκωτρομοκρατία και το εμπόριο ανθρώπων, ενώ συνεχίζεται η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή με απειλές για «σοκ χωρίς προηγούμενο» και πιθανές χερσαίες επιχειρήσεις.

“The Armed Forces categorically reject the delusional statements made yesterday by Mr Trump. He claimed that we have stolen the oil that lies beneath our land. The truth has now been revealed. This is not about so called narco terrorism. It is all about the oil.” Venezuela… pic.twitter.com/yzVhVSP6jc — Hopewell Chin’ono (@daddyhope) December 17, 2025



Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, Βλαντίμιρ Παδρίνο, δήλωσε ότι ο στρατός της χώρας δεν εκφοβίζεται από τις απειλές των ΗΠΑ, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών, Ντιοσντάντο Καμπέγιο, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης, «ούτε σταγόνα πετρελαίου δε θα φύγει προς τις ΗΠΑ».

Venezuelan Defense Minister Vladimir Padrino Lopez claims that the true intentions of the #USA are to go after Venezuelan #Oil since the narrative of the fight against drug trafficking is false and has lost credibility in the eyes of international opinion.#telesur #DonaldTrump… pic.twitter.com/GLbPaR2JZl — teleSUR English (@telesurenglish) December 17, 2025



Η Βενεζουέλα, που πλήττεται από το αμερικανικό εμπάργκο στο πετρέλαιο από το 2019, αναγκάζεται να πουλάει μεγάλο μέρος του πετρελαίου της στην Κίνα μέσω της μαύρης αγοράς. Το Πεκίνο, μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Ουάνγκ Γι, εξέφρασε τη στήριξή του στην υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας της Βενεζουέλας, αντιτιθέμενο σε μονομερείς πιέσεις.

Επιπλέον, η ιρανική κυβέρνηση καταδίκασε τον αμερικανικό αποκλεισμό, χαρακτηρίζοντάς τον ως «κρατική πειρατεία και ένοπλη ληστεία στη θάλασσα». Στις ΗΠΑ, ο Δημοκρατικός βουλευτής Χοακίν Κάστρο χαρακτήρισε τον αποκλεισμό ως «αναμφίβολη πράξη πολέμου», ενώ η Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να προχωρήσει σε ψήφισμα ζητώντας το τέλος των εχθροπραξιών.