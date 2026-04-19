Σε εξέλιξη παραμένει για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα η επιχείρηση διάσωσης της «Τίμι», της μεγάπτερης φάλαινας που έχει εγκλωβιστεί επί εβδομάδες στα ρηχά της Βαλτικής Θάλασσας, με την υπόθεση να συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον στη Γερμανία και να προκαλεί αντιδράσεις στην επιστημονική κοινότητα.

Η φάλαινα εντοπίστηκε στις 23 Μαρτίου, όταν εξόκειλε σε παράκτια περιοχή, κινητοποιώντας άμεσα διασώστες και ειδικούς σε μια ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και βαριά μηχανήματα. Αν και αρχικά επανήλθε στο νερό, στη συνέχεια επέστρεψε σε ρηχά σημεία, ενώ η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε επιδείνωση, με εμφανή σημάδια εξάντλησης και ακανόνιστης αναπνοής.

Παρά τις πρώτες εκτιμήσεις ειδικών που εισηγούνταν να αφεθεί να επιστρέψει μόνη της στα ανοιχτά, ξεκίνησε νέα ιδιωτική πρωτοβουλία διάσωσης, έπειτα από τις προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες. Το Σάββατο, διασώστες παρέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στο πλευρό της, ενώ επιστρατεύτηκε και πλωτή πλατφόρμα, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η ρυμούλκησή της προς τη Βόρεια Θάλασσα.

Η κτηνίατρος Τζανίν Μπαχρ βαν-Γκέμερτ, που συμμετέχει στην επιχείρηση, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξη, επισημαίνοντας ότι «γίνεται ό,τι είναι δυνατό» και ότι το ζώο εξακολουθεί να έχει «πραγματική ευκαιρία» επιβίωσης. Παράλληλα, απέρριψε τις επικρίσεις άλλων επιστημόνων, τονίζοντας πως όσοι βρίσκονται στο πεδίο έχουν πιο σαφή εικόνα της κατάστασης.

Την ίδια στιγμή, μέρος της επιστημονικής κοινότητας εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι η φάλαινα χρειάζεται ηρεμία και ότι οι συνεχείς παρεμβάσεις ενδέχεται να επιδεινώσουν περαιτέρω την ήδη κρίσιμη κατάστασή της. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Απριλίου οι αρχές είχαν ανακοινώσει τη διακοπή των προσπαθειών διάσωσης, εκτιμώντας ότι οι πιθανότητες επιβίωσης ήταν περιορισμένες.

Σε περίπτωση που η φάλαινα δεν επιβιώσει, εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς της σε ωκεανογραφικό μουσείο για τη διενέργεια νεκροψίας. Παράλληλα, οργανώσεις όπως η Sea Shepherd καλούν να σταματήσουν οι παρεμβάσεις, ζητώντας «να αφεθεί ήσυχο αυτό το μεγαλειώδες ζώο».