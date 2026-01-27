Γρίφος παραμένουν οι προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έστειλε στόλο αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, ανοιχτά των ακτών του Ιράν, αφήνοντας να πλανάται αορίστως η απειλή επέμβασης, φροντίζοντας ωστόσο να δηλώνει παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι «έτοιμη για διάλογο».

Στο μεταξύ, στο εσωτερικό του Ιράν συνεχίζονται οι συλλήψεις σε ολόκληρη την επικράτεια, παρά την διακοπή των διαδηλώσεων που αμφισβήτησαν την εξουσία του θεοκρατικού καθεστώτος στις αρχές του μήνα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της μη κυβερνητικής οργάνωσης Human Rights Activists News Agency (HRANA) με έδρα τις ΗΠΑ, τουλάχιστον 41.880 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στο Ιράν.

Τόσο η HRANA, όσο και άλλες οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχίζουν το έργο της εξακρίβωσης των γεγονότων της αιματηρής καταστολής που εμποδίζεται από τον αποκλεισμό του Ίντερνετ σε ολόκληρη την χώρα.

Η HRANA ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει εξακριβώσει τον θάνατο 6.126 ανθρώπων, εκ των οποίων 5.777 είναι διαδηλωτές, αλλά συνεχίζει να ερευνά για 17.000 ακόμη πιθανούς θανάτους. Και κατηγορεί τις ιρανικές Αρχές ότι αναζητούν τραυματίες στα ιρανικά νοσοκομεία για να τους συλλάβουν, παρά τις διαψεύσεις του Ιρανικού Υπουργείου Υγείας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τις πρώτες ημέρες των διαδηλώσεων απειλούσε με στρατιωτική επέμβαση από τον πρώτο νεκρό της καταστολής, συνεχίζει τις παλινωδίες επαιρόμενος για την αποστολή «ενός μεγάλου στόλου κοντά στο Ιράν… μεγαλύτερου από ό,τι στην Βενεζουέλα, αναφερόμενος στον κατάπλου του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln και των συνοδευτικών του πλοίων χθες στον Κόλπο, αλλά δηλώνοντας σε συνέντευξη στο Axios: «Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Το ξέρω. Το έχουν ζητήσει πολλές φορές. Θέλουν να μιλήσουν».

Το Axios διευκρινίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν θέλησε» να δώσει λεπτομέρειες για τις επιλογές που «εξετάζει» ούτε να πει ποια θα προτιμούσε.

Οι αναλυτές θεωρούν ότι οι επιλογές αυτές περιλαμβάνουν βομβαρδισμό στρατιωτικών στόχων ή στοχευμένα πλήγματα κατά αξιωματούχων του καθεστώτος με σκοπό την πτώση του ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών διαβεβαίωσαν επανειλημμένως τον Τραμπ ότι το ιρανικό καθεστώς «αποδυναμώνεται», ότι είναι στην χειρότερη κατάσταση από την πτώση του Σάχη το 1979. Ο αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ δήλωσε στους NYT ότι μίλησε επανειλημμένως τις τελευταίες ημέρες με τον Τραμπ: «Στόχος είναι το τέλος του καθεστώτος».

Από την ιρανική πλευρά, όπου η διπλωματία έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ένας δίαυλος επικοινωνίας είναι ανοικτός με τις ΗΠΑ, ο τόνος ήταν μετριασμένος τις τελευταίες ημέρες.

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε, σύμφωνα με την συντηρητική εφημερίδα Hamshahri , ότι «αν το αεροπλανοφόρο διαπράξει σφάλμα και εισέλθει στα ιρανικά χωρικά ύδατα, θα γίνει στόχος».

Η εφημερίδα Javan, επίσης συντηρητική, έγραψε ότι το Ιράν είναι έτοιμο για «ισχυρή απάντηση» και ότι θα μπορούσε να καταλάβει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, νευραλγικής σημασίας θαλάσσιου διαύλου για την μεταφορά του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Σε δρόμους της Τεχεράνης ένα τεράστιο πανό αναπαριστά ένα κατεστραμμένο αμερικανικό αεροπλανοφόρο.

Και η κρατική τηλεόραση συνεχίζει να μεταδίδει ανακρίσεις διαδηλωτών με σκηνοθετημένες «ομολογίες» για να καμφθεί το κίνημα αμφισβήτησης, σύμφωνα με τις ΜΚΟ.

Το κανάλι της ιρανικής αντιπολίτευσης Iran International με έδρα στο εξωτερικό, κάνει λόγο για 36.500 νεκρούς επικαλούμενο απόρρητα έγγραφα και πηγές ασφαλείας.

Η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), με έδρα την Νορβηγία, εμφανίζει απολογισμό 3.428 επιβεβαιωμένων νεκρών διαδηλωτών, αλλά εκφράζει φόβους για περισσότερους των 25.000.