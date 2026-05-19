Σε τροχιά διαρκούς αναβάθμισης βρίσκονται οι επιχειρησιακές δυνατότητες της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία τις τελευταίες ημέρες ξεδίπλωσε τα κορυφαία αεροπορικά της μέσα σε συμμαχικό έδαφος, συμμετέχοντας σε μια ιδιαίτερα απαιτητική κοινή εκπαίδευση με την Ιταλική Πολεμική Αεροπορία.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής αμυντικής ιστοσελίδας Difesa, η συνεκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στην αεροπορική βάση Gioia del Colle και έφερε κοντά το έμπειρο προσωπικό και τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon της ιταλικής 36ης Πτέρυγας Μάχης με τις ελληνικές δυνάμεις.

Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε δυναμικά από την ιστορική 335η Μοίρα με αεροσκάφη F-16, καθώς και από την 332η Μοίρα με τα υπερσύγχρονα αεροσκάφη Rafale, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων πιλότων.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα, γνωστή στη στρατιωτική ορολογία ως Εκπαίδευση Ανομοιόμορφης Αερομαχίας (Dissimilar Air Combat Training – DACT), περιελάμβανε συνολικά έξι αεροσκάφη, τα οποία προσομοίωναν επιχειρησιακά σενάρια αυξανόμενης δυσκολίας και πολυπλοκότητας.

Τα αεροσκάφη και των δύο αεροπορικών δυνάμεων ενεπλάκησαν σε ρεαλιστικές προσομοιώσεις μαχών αέρος-αέρος, επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να βελτιώσουν τη χρήση βασικών επιχειρησιακών τακτικών για την εξασφάλιση της αεροπορικής υπεροχής μέσα σε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο και δυναμικό περιβάλλον. Κατά τη φάση του σχεδιασμού, αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα πακέτα δυνατοτήτων για την εκτέλεση αποστολών τόσο επιθετικής αντεπίθεσης όσο και αμυντικής αντεπίθεσης, με στόχο την αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την τελειοποίηση της συνεργασίας και της ολοκλήρωσης μεταξύ των μέσων που ανήκουν στην Ατλαντική Συμμαχία.

Παράλληλα, η άσκηση αυτή επιβεβαίωσε την πρακτική εφαρμογή της DACT ως μια μοναδική ευκαιρία για τη δοκιμή και την εκπαίδευση της δομής διοίκησης και ελέγχου, καθώς και για τον συντονισμό των εθνικών συστημάτων αεράμυνας. Η διοργανώτρια 36η Πτέρυγα Μάχης στη Gioia del Colle υπάγεται στη Διοίκηση Μάχης Δυνάμεων στο Μιλάνο, η αποστολή της οποίας είναι η διατήρηση της ετοιμότητας των μονάδων αεράμυνας, επίθεσης και αναγνώρισης, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα των οπλικών συστημάτων και τη συνεχή βελτιστοποίηση των διαδικασιών.

Αυτή η διοίκηση, με τη σειρά της, αναφέρεται στη Διοίκηση Αεροπορικής Μοίρας – 1η Αεροπορική Περιοχή, η οποία εγγυάται τα απαιτούμενα επίπεδα ετοιμότητας, ενώ η 36η Πτέρυγα Μάχης αποτελεί μία από τις πέντε πτέρυγες της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας που είναι επιφορτισμένες με την εθνική αεράμυνα και την υπηρεσία Ταχείας Αντίδρασης του ΝΑΤΟ.