Στο πλαίσιο συνεργασίας της Εθνικής Φρουράς με τις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση προσωπικού στην Παροχή Α΄ Βοηθειών στο Πεδίο της Μάχης [Tactical Combat Casualty Care (TCCC)], από εκπαιδευτές των δύο χωρών.

Όπως αναφέρει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, η εν λόγω εκπαίδευση κρίνεται ιδιαίτερα επωφελής, καθότι αναβαθμίζει τις δυνατότητες του προσωπικού, παρέχοντας γνώσεις και δεξιότητες, προάγοντας παράλληλα το επίπεδο συνεργασίας, διαλειτουργικότητας και εξοικείωσης με διεθνή πρότυπα.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Εθνική Φρουρά #εκπαίδευση #ΗΠΑ