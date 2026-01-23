Στο πλαίσιο συνεργασίας της Εθνικής Φρουράς με τις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση προσωπικού στην Παροχή Α΄ Βοηθειών στο Πεδίο της Μάχης [Tactical Combat Casualty Care (TCCC)], από εκπαιδευτές των δύο χωρών.

Όπως αναφέρει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, η εν λόγω εκπαίδευση κρίνεται ιδιαίτερα επωφελής, καθότι αναβαθμίζει τις δυνατότητες του προσωπικού, παρέχοντας γνώσεις και δεξιότητες, προάγοντας παράλληλα το επίπεδο συνεργασίας, διαλειτουργικότητας και εξοικείωσης με διεθνή πρότυπα.