Ένας πιλότος μίας πτήσης της Delta Airlines συνελήφθη αμέσως μετά την προσγείωση στο Σαν Φρανσίκσο. Σύμφωνα με το Fox News, η σύλληψη του συγκυβερνήτη – τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί – έγινε με την κατηγορία της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, αμέσως μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε και ενώ οι επιβάτες είχαν σηκωθεί και ετοιμάζονταν για αποβίβαση, οι πόρτες άνοιξαν και περίπου 10 ομοσπονδιακοί πράκτορες έκαναν έφοδο στο αεροσκάφος, «πριν προλάβει κανείς να φύγει».

Οι αστυνομικοί «εισέβαλαν στο πιλοτήριο, έδεσαν τον συγκυβερνήτη, τον συνέλαβαν, τον συνόδευσαν στον διάδρομο και τον κατέβασαν από το αεροπλάνο», είπε μία επιβάτης που είδε όλη τη δοκιμασία.

🚨 BREAKING: A Delta pilot has been ARRESTED at San Francisco International on charges of Child S-xuaI Abuse Material, per Fox

Witnesses say at least TEN DHS agents bordered the plane as soon as it parked at the gate and took the pilot into custody.

