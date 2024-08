Η αστυνομία ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα τη σύλληψη ενός υπόπτου και ερευνά το ενδεχόμενο να είναι ο δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης με μαχαίρι στο Φεστιβάλ του Ζόλινγκεν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τρία άτομα να χάσουν την ζωή τους και άλλα οκτώ να τραυματιστούν.

Τα ξημερώματα είχε συλληφθεί ακόμη ένας άνδρας, ο οποίος τελικά διαπιστώθηκε ότι δεν σχετίζεται με την επίθεση.

Έγινε γνωστό πως για την επίθεση συνελήφθη ένας 15χρονος. Αλλα στοιχεία δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

Η αστυνομία επίσης σύμφωνα με το BBC ανέφερε ότι δεν γνωρίζει ακόμη το κίνητρο του υπόπτου, αλλά δεν μπορεί προς το παρόν να αποκλείσει μια τρομοκρατική ενέργεια.

Σύμφωνα με τον βρετανικό Guardian ο συλληφθείς είναι ένα αγόρι 15 ετών, με την αστυνομία να εξετάζει ακόμη το κίνητρο της επίθεσης, χωρίς να αποκλείει τρομοκρατία. Επιβεβαίωσαν τη σύλληψη του 15χρονου, ωστόσο δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες. Παράλληλα στην ευρύτερη περιοχή της επίθεσης εντόπισαν πολλά μαχαίρια αλλά δεν γνωρίζουν ακόμα εάν κάποιο ή κάποια από αυτά χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

