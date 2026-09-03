Στη σύλληψη ενός 19χρονου εποίκου προχώρησε η ισραηλινή αστυνομία, ως υπόπτου για τη συμμετοχή του στη μαζική επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο 29 Αυγούστου, στο χωριό Κούσρα της βόρειας Δυτικής Όχθης.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη σύλληψη μετά τα βίαια επεισόδια, κατά τα οποία δεκάδες έποικοι επιτέθηκαν με πέτρες εναντίον Παλαιστινίων κατοίκων, προκαλώντας πολλούς τραυματισμούς. Οι Αρχές αναμένεται να ζητήσουν την παράταση της κράτησης του συλληφθέντος, ενώ συνεχίζουν τις έρευνες για τη συλλογή στοιχείων και τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων.

Η κατάσταση στην περιοχή της Ναμπλούς είχε ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τον Αύγουστο, όταν έποικοι πολιόρκησαν παλαιστινιακές κατοικίες —μεταξύ των οποίων και την ιδιοκτησία ενός Αμερικανοπαλαιστίνιου— εμποδίζοντας τους ενοίκους να εξέλθουν.

Το περιστατικό προκάλεσε την παρέμβαση ακόμη και του Αμερικανού πρεσβευτή στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, ο οποίος ζήτησε την άμεση επέμβαση των Αρχών, αναγκάζοντας τον ισραηλινό στρατό να αναπτύξει δυνάμεις για την αποκατάσταση της τάξης.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προχώρησε σε αυστηρή καταδίκη των γεγονότων.

Τα επεισόδια αυτά εγγράφονται σε ένα περιβάλλον οξυμένης έντασης, καθώς η βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη έχει σημειώσει κατακόρυφη αύξηση μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Αν και οι ΜΚΟ κατηγορούν συχνά τις ισραηλινές δυνάμεις για ανοχή ή συνέργεια, οι συλλήψεις για τέτοιες επιθέσεις παραμένουν σπάνιες.

Παράλληλα, υπό την παρούσα ισραηλινή κυβέρνηση παρατηρείται ταχεία επέκταση των οικισμών στα κατεχόμενα εδάφη, ενώ ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων στην περιοχή από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα ανέρχεται σε τουλάχιστον 1.105 Παλαιστίνιους και 48 Ισραηλινούς.