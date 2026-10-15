Αμερικανός έφηβος με καταγωγή από την Ελλάδα συνελήφθη, καθώς σχεδίαζε ένοπλη μαζική επίθεση σε ινδουιστικό ναό στην περιοχή Ορόρα, κοντά στο Σικάγο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι πέρασε χειροπέδες στον Αλέξανδρο Παποράκη μετά από πληροφορίες που έλαβε για πιθανή επίθεση και τώρα ο νεαρός αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρομοκρατική απειλή και παράνομη οπλοκατοχή.

Βίντεο από τη σύλληψη του Αλέξανδρου Παποράκη:

Υπέρμαχος της λευκής υπεροχής και νεοναζί

Ο Αλέξανδρος Παποράκης 19 ετών και μένει στην περιοχή του Πάλαταϊν, ενός προαστίου στη μητροπολιτική περιοχή του Σικάγο στο Ιλινόις. Εργαζόταν ως ταμίας σε εστιατόριο Taco Bell.

Ήρθε στο προσκήνιο όταν η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για ένα φερόμενο σχέδιο ένοπλης επίθεσης σε ινδουιστικό ναό. Η έρευνα ξεκίνησε όταν οι συνάδελφοί του ανέφεραν ότι έλαβαν ανησυχητικά μηνύματα και υλικό που φαινόταν να περιγράφει μια σχεδιαζόμενη επίθεση.

Ο Παποράκης έστειλε σε έναν συνάδελφό του ένα οκτασέλιδο έγγραφο με τίτλο «Γιατί πολέμησα: Το Μανιφέστο του Δράστη της Ορόρα», το οποίο φέρεται να περιείχε ρατσιστικές δηλώσεις για Ινδούς, Εβραίους και Αφροαμερικανούς. Φέρεται επίσης να περιέγραφε τον εαυτό του στο έγγραφο ως υπέρμαχο της λευκής υπεροχής και νεοναζί, που φαντασιωνόταν μαζικές δολοφονίες σχεδόν καθημερινά.

Μιλούσε ανοιχτά για τις απόψεις του

Οι συνάδελφοί του είπαν στην αστυνομία ότι μιλούσε ανοιχτά για αυτές τις απόψεις στη δουλειά. Υποστήριξαν επίσης ότι έκανε ρατσιστικά σχόλια για άτομα από άλλες κοινότητες, ιδιαίτερα για τους Ινδούς. Το μανιφέστο, μαζί με μηνύματα που έστειλε στους συναδέλφους του, φέρεται να περιείχαν αναφορές σε βία κατά ατόμων ινδικής καταγωγής.

Σύμφωνα με τους Εισαγγελείς, μοιράστηκε με τον συνάδελφό του εικόνες από ένα τουφέκι, γεμιστήρες, αλεξίσφαιρο γιλέκο και άλλο τακτικό εξοπλισμό. Φέρεται να του είπε ότι ανυπομονούσε να σκοτώσει Ινδούς. Οι Εισαγγελείς ανέφεραν επίσης ότι είχε χαρακτηρίσει την Κυριακή της φερόμενης επίθεσης ως «ξεχωριστή μέρα».

Όπλα και γεμιστήρες σπίτι του

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του Παποράκη, οι Αρχές εντόπισαν ένα τουφέκι τύπου AR χωρίς αριθμό σειράς, γεμάτους γεμιστήρες, εκατοντάδες σφαίρες και τακτικό εξοπλισμό. Οι ερευνητές φέρεται να βρήκαν επίσης ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο, ένα δοχείο αερίου που έφερε ρατσιστική βρισιά εναντίον Ασιατών, καθώς και αντικείμενα με ναζιστικά σύμβολα.

Ο Παποράκης παρουσιάστηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο δικαστήριο της Τρίτης Δημοτικής Περιφέρειας της Κομητείας Κουκ στο Ρόλινγκ Μέντοους, όπου ο δικαστής αποφάσισε ότι θα παραμείνει υπό κράτηση εν αναμονή της δίκης του. Η επόμενη ακρόασή του έχει προγραμματιστεί για τις 30 Οκτωβρίου.