Ένας 46χρονος, Αυστραλός υπήκοος, συνελήφθη στη Ταϊλάνδη από τις τοπικές Αρχές, καθώς θεωρείται ο κύριος ύποπτος για τη δολοφονία μιας 17χρονης κοπέλας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε κλεισμένη μέσα σε μία βαλίτσα.

Η σύλληψη στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 46χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το βράδυ 26 Ιουνίου, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Suvarnabhumi της Μπανγκόκ.

Η σύλληψη έγινε την ώρα που ο ύποπτος επιχειρούσε να αγοράσει εσπευσμένα ένα αεροπορικό εισιτήριο προκειμένου να διαφύγει στο Περθ της Αυστραλίας.

Στέλεχος της αστυνομίας της Παταγιά δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι ο 46χρονος ανακρίθηκε, τέθηκε υπό επίσημη κράτηση, ωστόσο ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.

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Τα ντοκουμέντα από τις κάμερες ασφαλείας

Η εμπλοκή του Αυστραλού τεκμηριώνεται από οπτικό υλικό καμερών κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, το οποίο καταγράφει τη νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη, τον 46χρονο να εισέρχεται σε κτήριο στην Παταγιά συνοδευόμενος από τη 17χρονη υπήκοο Ταϊλάνδης, ενώ λίγες ώρες μετά, ο ίδιος άνδρας αποτυπώνεται να εξέρχεται από το κτήριο εντελώς μόνος του, κουβαλώντας με δυσκολία μια μεγάλη μαύρη βαλίτσα, την οποία τοποθετεί και μεταφέρει στο πίσω μέρος ενός σκούτερ.

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Όπως ανέφερε η τοπική εφημερίδα Pattaya News, η αστυνομία εντόπισε τη συγκεκριμένη μαύρη βαλίτσα την επόμενη ημέρα, πεταμένη δίπλα σε σιδηροδρομικές γραμμές. Όταν οι αστυνομικοί την άνοιξαν, βρέθηκαν μπροστά στο άψυχο σώμα της ανήλικης κοπέλας, το οποίο έφερε εμφανή και βαρύτατα τραύματα.

Οι Αρχές της Ταϊλάνδης αναμένουν τα επίσημα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής, καθώς και τη συλλογή επιπλέον αποδεικτικών στοιχείων από το σημείο, προκειμένου να απαγγείλουν στον 46χρονο τις εξής κατηγορίες για απαγωγή ανηλίκου με σεξουαλικούς σκοπούς, ανθρωποκτονία και απόκρυψη πτώματος.

NOW: Pattaya Police have arrested a 46-year-old Australian man at Suvarnabhumi Airport as he attempted to flee the country, in connection with the gruesome murder of a 17-year-old Thai girl in Pattaya whose body was found stuffed inside a black suitcase and abandoned beside… https://t.co/hvfy4VEo8y pic.twitter.com/UBUjm8FVjr — Pure Guava (@pureguava10300) June 27, 2026