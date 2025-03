Ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης Χαμντάν Μπαλάλ, που γύρισε μαζί με τον Ισραηλινό σκηνοθέτη Γιουβάλ Αβραάμ το ντοκιμαντέρ No Other Land («Καμιά άλλη γη»), που έλαβε Όσκαρ φέτος, συνελήφθη χθες Δευτέρα από τον ισραηλινό στρατό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε ο δεύτερος.

#NoOtherLand co-director Hamdan Ballal was reportedly attacked and injured by Israeli settlers, then abducted from the ambulance he was placed in

Co-director Yuval Abraham says there has been no sign of Hamdan since pic.twitter.com/NvewhGfIOV

