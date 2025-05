Ενώπιον ενός ερωτικού σκανδάλου βρίσκονται οι βελγικές αρχές, καθώς συνέλαβαν την ερωμένη ενός πρώην κορυφαίου στελέχους της εταιρείας ελαστικών GOODYEAR, η οποία εμπλέκεται στην δολοφονία της συζύγου του.

Το κεντρικό πρόσωπο του σκανδάλου είναι ο Κρις Ντελανέι ο οποίος ήταν επικεφαλής της GOODYEAR στην Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και την Αφρικής από το 2017.

Στις 17 Μαρτίου, όταν επέστρεψε στο σπίτι του, στις Βρυξέλλες, βρήκε δολοφονημένη, με τουλάχιστον τέσσερις μαχαιριές την σύζυγό του, Κάρμελ Ντελανέι.

Wall Street Journal reports on the murder of Carmel Delaney, 61, at her home in Brussels, Belgium, ~8pm, 17 March

Found by her husband Chris Delaney, 63, Goodyear President of Europe-Middle East-Africa, 2017-2025

