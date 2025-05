Δύο μέλη του προσωπικού της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμούς που έπεσαν έξω από το Εβραϊκό Μουσείο στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Συνελήφθη ο ένοπλος – Φώναζε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη»

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Ουάσινγκτον «Ο ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί ως ο 30χρονος Ελάιας Ροντρίγκεζ από το Σικάγο του Ιλινόις».

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε επίσης ότι ο δράστης των πυροβολισμών συνελήφθη.

🇺🇸 — VIDEO: Alleged footage of the D.C. Jewish museum attacker Elias Rodrigues being arrested. pic.twitter.com/iRa9JtLLNr

— Belaaz News (@TheBelaaz) May 22, 2025