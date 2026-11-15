Στα χέρια των Ιορδανικών Αρχών βρίσκεται ένας Ισραηλινός πολίτης, ο οποίος το Σάββατο (14/11), πέρασε στα χωρικά ύδατα της Ιορδανίας κολυμπώντας, σε ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο περιστατικό που επιβεβαιώθηκε και από τις δύο χώρες.

Όπως ανακοίνωσε την Κυριακή στρατιωτική πηγή του γενικού επιτελείου των ιορδανικών Ενόπλων Δυνάμεων: «Το Βασιλικό Ναυτικό της Ιορδανίας συνέλαβε το Σάββατο έναν Ισραηλινό υπήκοο, ο οποίος διείσδυσε διά θαλάσσης στα χωρικά ύδατα της χώρας». Η ίδια πηγή διευκρίνισε πως ο άνδρας προσπαθούσε να προσεγγίσει το ιορδανικό έδαφος «κολυμπώντας πριν συλληφθεί και παραδοθεί στις αρμόδιες Αρχές».

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε επίσημα τη σύλληψη, τονίζοντας ότι ήδη πραγματοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιτευχθεί ο επαναπατρισμός του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το ακριβές σημείο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το συμβάν. Πρόκειται για ένα σπάνιο γεγονός, δεδομένου ότι η Ιορδανία και το Ισραήλ διατηρούν διπλωματικές σχέσεις και δεσμεύονται από συνθήκη ειρήνης ήδη από το 1994.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα θαλάσσια σύνορα των δύο κρατών συναντώνται στο νοτιότερο άκρο τους, στην Ερυθρά Θάλασσα. Στο σημείο εκείνο, ο κόλπος φέρνει σε απόσταση αναπνοής την ιορδανική πόλη Άκαμπα με την ισραηλινή πόλη Εϊλάτ, οι οποίες απέχουν μόλις τρία χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή.

Ένα παρόμοιο, αν και χερσαίο, περιστατικό είχε σημειωθεί το 2020. Τότε, ένας Ισραηλινός είχε περάσει πεζός τα σύνορα βορειότερα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από τις ιορδανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Το Δικαστήριο Κρατικής Ασφάλειας της Ιορδανίας τον είχε καταδικάσει σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών, με τις κατηγορίες της παράνομης εισόδου στο βασίλειο και της κατοχής ναρκωτικών ουσιών.