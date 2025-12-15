Οι αμερικανικές αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τα ξημερώματα της Κυριακής έναν ύποπτο για τη δολοφονική επίθεση στο Πανεπιστήμιο του Μπράουν στις ΗΠΑ, όπου δύο φοιτητές έχασαν τη ζωή τους και εννέα τραυματίστηκαν. Όπως μεταφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον 24χρονο Μπέντζαμιν Έρικσον από το Γουισκόνσιν. Ο συγκεκριμένος άνδρας εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στηνπεριοχή Κόβεντρι του Ρόουντ Άιλαντ, έπειτα από έρευνες των ομοσπονδιακών αλλά και των τοπικών αρχών. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν αναζητείται άλλος ύποπτος και ότι συνεχίζεται η συλλογή στοιχείων στο πλαίσιο της έρευνας.

Όπως αναφέρει το CNN ο 24χρονος Μπέντζαμιν Έρικσον έχει ταυτοποιηθεί ως το πρόσωπο ενδιαφέροντος που κρατείται για την επίθεση στο πανεπιστήμιο του Μπράουν.

🚨UPDATE: CNN is reporting that the Brown University alleged sh00ting suspect Benjamin Erickson used “they/them” pronouns. The network also says Erickson had a little-used X account where anti-Republican and anti-MAGA posts appeared. What is the real story? pic.twitter.com/1CUKUZumtM — Digital Gal (@DigitalGalX) December 15, 2025

Το FBI πραγματοποίησε έρευνα σε σπίτι στο Γουισκόνσιν που ανήκει στην οικογένειά του, ενώ η σύλληψή του έγινε νωρίς το πρωί της Κυριακής στο ξενοδοχείο Hampton Inn στο Κόβεντρι, παρουσία συνεργείου του CNN. Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ύποπτο μετά από γεωεντοπισμό του κινητού του τηλεφώνου από την ειδική ομάδα Cellular Analysis Survey Team του FBI.

🦹ACTUAL SUSPECT🦹 Brown University mass shooter suspect reportedly identified as Benjamin Erickson, 24, of Wisconsin! pic.twitter.com/kbfCcwlcca — Jakey (@JacobBaker613) December 14, 2025

Οι Αρχές των ΗΠΑ αναφέρουν ότι ο Μπέντζαμιν Έρικσον ταξίδεψε από το Γουισκόνσιν στο Ρόουντ Άιλαντ με σκοπό να πραγματοποιήσει την ένοπλη επίθεση. Κατά την έφοδο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, οι αστυνομικοί τον ρώτησαν πού βρισκόταν τις προηγούμενες ώρες και εκείνος απάντησε ότι δεν είχε φύγει από το ξενοδοχείο. Στο δωμάτιο εντοπίστηκαν δύο όπλα, ένα περίστροφο και ένα μικρό πιστόλι Glock με προσαρμοσμένη διόπτρα laser.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι ο ύποπτος εντοπίστηκε βάσει στοιχείων της Αστυνομίας του Πρόβιντενς και συνελήφθη από ομοσπονδιακούς και τοπικούς αξιωματούχους. Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Πρόβιντενς, Όσκαρ Πέρες, επιβεβαίωσε ότι οι αρχές δεν αναζητούν άλλο άτομο και συνεργάζονται με τις εισαγγελικές αρχές για τη συγκέντρωση αποδεικτικού υλικού.

Τέλος, το βράδυ της Κυριακής (14/12) προγραμματίστηκε αγρυπνία στη μνήμη των θυμάτων.