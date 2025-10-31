Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Εικόνες που σοκάρουν.. Ένας οπλαρχηγός στο Σουδάν, με αμείλικτη σκληρότητα και χωρίς ίχνος ενσυναίσθησης, εκτελεί αμάχους και μάλιστα δείχνει χαρούμενος.

Είναι ένας Σουδανός διοικητής, ο οποίος στέκεται μπροστά σε μια τρομοκρατημένη ομάδα άοπλων ανδρών, σημαδεύοντάς τους επιδεικτικά με το όπλο του.

Ο παραστρατιωτικός μαχητής γνωστός ως Αμπού Λούλου, προχωρά και εκτελεί την ομάδα των εννέα εξ επαφής, αφήνοντας τα σώματά τους σωριασμένα στο έδαφος, ενώ στρατιώτες γύρω του ζητωκραυγάζουν και φωνάζουν το όνομά του.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα ( 27/10), ο Αμπού Λούλου, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι ταξίαρχος Αλ-Φάτεχ Αμπντουλάχ Ίντρις, καυχήθηκε ότι ίσως ευθύνεται προσωπικά για τη σφαγή περισσότερων από 2.000 ανθρώπων.

Περισσότεροι από 2.000 άμαχοι δολοφονήθηκαν από μέλη των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) μέσα σε διάστημα 48 ωρών, μετά την πτώση της δυτικής σουδανικής πόλης στα χέρια των ανταρτών.

Ο πολέμαρχος που έχει χαρακτηριστεί ως «ο χασάπης του αιώνα» εμφανίζεται σε πολλά βίντεο στο TikTok να πραγματοποιεί συνοπτικές εκτελέσεις, να αγνοεί τις εκκλήσεις τους και να τους πυροβολεί εν ψυχρώ.

Φαίνεται να έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους και εμφανίζεται σε πολλά βίντεο, μέσα από τα οποία επιδεικνύει με υπερηφάνεια το διακριτικό των RSF.

Το βορειοανατολικό αφρικανικό κράτος βυθίστηκε σε φονική σύγκρουση στα μέσα Απριλίου 2023, όταν οι μακροχρόνιες εντάσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση της χώρας ανάμεσα στις Σουδανικές Ένοπλες Δυνάμεις (SAF) και τον αρχηγό της παραστρατιωτικής ομάδας, ξέσπασαν ανοιχτά.

Ύστερα από περισσότερους από 18 μήνες βίαιων πολιορκιών, οι RSF κατέλαβαν τελικά το Ελ Φάσερ, το τελευταίο προπύργιο του σουδανικού στρατού, στη μεγάλη περιοχή του Νταρφούρ στα δυτικά.

Καθώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι προσπάθησαν να διαφύγουν από την πολιορκημένη πόλη, οι RSF άρχισαν να σφαγιάζουν μαζικά αμάχους.

Ο Αμπού Λούλου, που έχει αποκληθεί «ο σταρ» των πρόσφατων βίντεο που απεικονίζουν τη βία στο Σουδάν, έχει ιστορικό κατηγοριών για εγκλήματα πολέμου από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τον Αύγουστο, είχε καταγραφεί να πραγματοποιεί παρόμοιες εκτελέσεις σε διάφορα μέρη του Σουδάν, συμπεριλαμβανομένου ενός φερόμενου περιστατικού στα περίχωρα του Ελ Φάσερ.

Σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση του Sudans Post, ο Αμπού Λούλου φέρεται να ζήτησε από έναν άνδρα, που του είπε ότι ήταν ιδιοκτήτης εστιατορίου, να αποκαλύψει την τοποθεσία του αρχηγού μιας εχθρικής μεραρχίας πεζικού.

Ο Αμπού Λούλου απαίτησε να «μιλήσει καθαρά», προσθέτοντας: «Ορκίζομαι στον Θεό ότι δεν μιλάω πολύ και δεν χαρίζομαι σε κανέναν. Από τότε που ο Θεός ίδρυσε τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης, δεν έχω λυπηθεί κανέναν, ούτε αιχμάλωτο, ούτε κανέναν».

Ο τρομοκρατημένος άνδρας επέμεινε ότι δεν είχε καμία πληροφορία.

Τότε ο Αμπού Λούλου τον ρώτησε για την εθνική του καταγωγή και, σύμφωνα με πληροφορίες, τράβηξε το πιστόλι του και τον εκτέλεσε επί τόπου.

Οι RSF δημοσίευσαν στη συνέχεια ένα βίντεο που φαινόταν να δείχνει τον Αμπού Λούλου πίσω από τα κάγκελα, σε αυτό που ισχυρίστηκαν ότι ήταν φυλακή του Βόρειου Νταρφούρ.

Ανέφεραν ότι «νομικές επιτροπές» είχαν ξεκινήσει έρευνες «προκειμένου να προσαχθούν οι μαχητές στη δικαιοσύνη».

Σε χθεσινή (30/10) ανακοίνωση, οι RSF δήλωσαν ότι είχαν συλλάβει αρκετούς μαχητές που κατηγορούνται για «παραβιάσεις που σημειώθηκαν κατά την απελευθέρωση» του Ελ Φάσερ.

Σύμμαχοι του στρατού, οι Κοινές Δυνάμεις, δήλωσαν την Τρίτη (26/10), ότι οι RSF «διέπραξαν αποτρόπαια εγκλήματα εναντίον αθώων πολιτών, σκοτώνοντας περισσότερους από 2.000 άοπλους πολίτες στις 26 και 27 Οκτωβρίου, τους περισσότερους γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους».

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών δεν μπορούσε να επιβεβαιωθεί άμεσα, όμως οι σοκαριστικές δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν μετά από την πτώση του Ελ Φάσερ, έδειχναν αποδείξεις μαζικών δολοφονιών.

Αντικείμενα μεγέθους ανθρώπινου σώματος φαίνονταν συγκεντρωμένα γύρω από οχήματα και κοντά σε χωμάτινο προμαχώνα των RSF γύρω από την πόλη.

Υπήρξαν αναφορές για αμάχους που γαζώθηκαν από πυροβολισμούς, καθώς προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τη σφαγή.

Πηγή: Daily Mail