Οι Ομοσπονδιακές Αρχές των ΗΠΑ ανακοίνωσαν την σύλληψη του Jonathan Rinderknecht, 29 ετών, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε σκόπιμα την φωτιά, που κατέκαψε το Pacific Palisades στο Λος Άντζελες, την Πρωτοχρονιά του 2025, με τον τραγικό απολογισμό 12 νεκρούς, περισσότερα από 9.000 καμένα εκτάρια, 6.000 κατεστραμμένα κτήρια κι ανυπολόγιστες ζημιές.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στην Φλόριντα, ενώ επίκειται η μεταγωγή του στην Καλιφόρνια για να δικαστεί. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν την επιβολή της θανατικής ποινής, καθώς οι κατηγορίες περιλαμβάνουν κακόβουλη καταστροφή μέσω εμπρησμού, με αποτέλεσμα τον θάνατο.

Η Αστυνομία και η Πυροσβεστική του Λος Άντζελες, έφεραν στο φως μια ανατριχιαστική πτυχή της πραγματικότητας: ο Rinderknecht, οδηγός Uber και κάτοικος της περιοχής παλαιότερα, φαίνεται πως σχετιζόταν εμμονικά με εικόνες φωτιάς και καταστροφής.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λίγα λεπτά αφότου άφησε επιβάτες της Uber κοντά σε μονοπάτι πεζοπορίας, άναψε φωτιά μέσα στο Κρατικό Πάρκο, που δεσπόζει πάνω από την Pacific Palisades.

Παρά την αρχική κατάσβεση, η φωτιά συνέχισε να σιγοκαίει υπόγεια, και λίγες ημέρες αργότερα, με την βοήθεια δυνατών ανέμων, εξελίχθηκε σε πύρινη κόλαση.

Η ψηφιακή ανάλυση του κινητού του τηλεφώνου, απέδειξε ότι είχε επανειλημμένα αναζητήσει και παρακολουθήσει μουσικά βίντεο με εμπρηστικό περιεχόμενο, ενώ είχε δημιουργήσει μέσω ChatGPT εικόνες καταστροφής και ολοκαυτώματος, καταγράφοντας σε βίντεο τον εαυτό του, να παρακολουθεί τις φλόγες.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι την ώρα που καλούσε το 911 για να «καταγγείλει» την φωτιά, πληκτρολογούσε ερωτήσεις, σχετικά με το αν ο καπνός από τσιγάρα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Ακόμα, είχε ζητήσει από το ChatGPT να δημιουργήσει ψηφιακή απεικόνιση «δυστοπικής πόλης που καίγεται», ενώ λίγες εβδομάδες πριν από την φωτιά, φέρεται να είχε κάψει την Βίβλο, λέγοντας ότι ένιωσε «απελευθερωμένος».

Παρά το γεγονός ότι δεν είχε ποινικό μητρώο, φέρεται να παραπλάνησε τις Αρχές κατά την διάρκεια της πρώτης του ανάκρισης, δίνοντας ψευδή στοιχεία για τον μόνιμο τόπο κατοικίας του.

Η τελική ταυτοποίησή του κατέστη δυνατή, μέσω ψηφιακών δεδομένων και υλικού από το κινητό του.

Ο Jonathan Rinderknecht αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Ορλάντο της Φλόριντα, προτού μεταφερθεί στο Λος Άντζελες, για να λογοδοτήσει για ένα από τα πιο φονικά και καταστροφικά εγκλήματα εμπρησμού, στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.